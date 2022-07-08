https://ria.ru/20220708/rosgeologiya-1801352578.html

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео"

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео" - РИА Новости, 08.07.2022

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео"

Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии" ("Росгео"), большинство уже входит в действующий состав, соответствующее распоряжение РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:06

2022-07-08T22:06

2022-07-08T22:06

экономика

сергей горьков

павел сорокин

россия

росгеология

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии" ("Росгео"), большинство уже входит в действующий состав, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В списке кандидатур находятся нынешние представители "Росгеологии": гендиректор компании Сергей Горьков, глава Минприроды Александр Козлов и первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.Также выдвинуты заместитель руководителя Роснедр Евгений Петров, замруководителя Росимущества Михаил Попов, помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Максим Волков и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.Таким образом, Попов в совете сменит Алексея Павлова, также из Росимущества."Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.

https://ria.ru/20220708/energopostavki-1801276572.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, сергей горьков, павел сорокин, россия, росгеология