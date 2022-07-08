Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео"
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии"
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии" ("Росгео"), большинство уже входит в действующий состав, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Росгеология"... Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Росгеология", - говорится в документе.
В списке кандидатур находятся нынешние представители "Росгеологии": гендиректор компании Сергей Горьков, глава Минприроды Александр Козлов и первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
Также выдвинуты заместитель руководителя Роснедр Евгений Петров, замруководителя Росимущества Михаил Попов, помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Максим Волков и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Таким образом, Попов в совете сменит Алексея Павлова, также из Росимущества.
"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.