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Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео" - РИА Новости, 08.07.2022
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Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео"
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео" - РИА Новости, 08.07.2022
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео"
Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии" ("Росгео"), большинство уже входит в действующий состав, соответствующее распоряжение РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:06
2022-07-08T22:06
экономика
сергей горьков
павел сорокин
россия
росгеология
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии" ("Росгео"), большинство уже входит в действующий состав, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В списке кандидатур находятся нынешние представители "Росгеологии": гендиректор компании Сергей Горьков, глава Минприроды Александр Козлов и первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.Также выдвинуты заместитель руководителя Роснедр Евгений Петров, замруководителя Росимущества Михаил Попов, помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Максим Волков и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.Таким образом, Попов в совете сменит Алексея Павлова, также из Росимущества."Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
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экономика, сергей горьков, павел сорокин, россия, росгеология
22:06 08.07.2022
 
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгео"

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии"

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росгеологии" ("Росгео"), большинство уже входит в действующий состав, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Росгеология"... Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Росгеология", - говорится в документе.
В списке кандидатур находятся нынешние представители "Росгеологии": гендиректор компании Сергей Горьков, глава Минприроды Александр Козлов и первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
Также выдвинуты заместитель руководителя Роснедр Евгений Петров, замруководителя Росимущества Михаил Попов, помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Максим Волков и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Таким образом, Попов в совете сменит Алексея Павлова, также из Росимущества.
"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Предприятиями холдинга открыто более тысячи месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 16:45
Правительство проработает возможности энергопоставок в дружественные страны
 
ЭкономикаСергей ГорьковПавел СорокинРоссияРосгеология
 
 
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