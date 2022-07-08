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"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей - РИА Новости, 08.07.2022
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"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей
"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей - РИА Новости, 08.07.2022
"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей
"Рэнера" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ") планирует запустить сборочное производство литий-ионных батарей, применяемых в электромобилях, сообщил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:45
2022-07-08T14:45
экономика
технологии
москва
калининградская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Рэнера" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ") планирует запустить сборочное производство литий-ионных батарей, применяемых в электромобилях, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Камашев."Чтобы обеспечить производителей поставками батарей, мы запустим сборочное производство в Москве, где будут организованы операции по инжинирингу и производству модулей, паков и систем накопления энергии мощностью 150 МВт*ч в год", - сказал Камашев.Также в планах компании к 2025 году построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год."Рэнера" - отраслевой интегратор госкорпорации "Росатом" в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений.
https://ria.ru/20220629/aes-1799114036.html
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экономика, технологии, москва, калининградская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
14:45 08.07.2022
 
"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей

"Росатом" запустит производство литий-ионных батарей, применяемых в электромобилях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Рэнера" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ") планирует запустить сборочное производство литий-ионных батарей, применяемых в электромобилях, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Камашев.
"Чтобы обеспечить производителей поставками батарей, мы запустим сборочное производство в Москве, где будут организованы операции по инжинирингу и производству модулей, паков и систем накопления энергии мощностью 150 МВт*ч в год", - сказал Камашев.
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Также в планах компании к 2025 году построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год.
"Рэнера" - отраслевой интегратор госкорпорации "Росатом" в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений.
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ЭкономикаТехнологииМоскваКалининградская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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