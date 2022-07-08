https://ria.ru/20220708/rosatom-1801224758.html

"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей

"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей - РИА Новости, 08.07.2022

"Росатом" запустит сборочное производство литий-ионных батарей

"Рэнера" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ") планирует запустить сборочное производство литий-ионных батарей, применяемых в электромобилях, сообщил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:45

2022-07-08T14:45

2022-07-08T14:45

экономика

технологии

москва

калининградская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Рэнера" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ") планирует запустить сборочное производство литий-ионных батарей, применяемых в электромобилях, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Камашев."Чтобы обеспечить производителей поставками батарей, мы запустим сборочное производство в Москве, где будут организованы операции по инжинирингу и производству модулей, паков и систем накопления энергии мощностью 150 МВт*ч в год", - сказал Камашев.Также в планах компании к 2025 году построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год."Рэнера" - отраслевой интегратор госкорпорации "Росатом" в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений.

https://ria.ru/20220629/aes-1799114036.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/elektromobil-1790115254.html

москва

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, москва, калининградская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"