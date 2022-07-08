https://ria.ru/20220708/rebenok-1801163972.html

Детский омбудсмен Львова-Белова взяла под опеку мальчика из Донбасса

Детский омбудсмен Львова-Белова взяла под опеку мальчика из Донбасса - РИА Новости, 08.07.2022

Детский омбудсмен Львова-Белова взяла под опеку мальчика из Донбасса

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в День семьи, любви и верности стала приемной мамой подростка из Донбасса, об этом... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:52

2022-07-08T11:52

2022-07-08T15:18

общество

россия

донбасс

мария львова-белова

муром

день семьи, любви и верности в россии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в День семьи, любви и верности стала приемной мамой подростка из Донбасса, об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-24".В пресс-службе детского омбудсмена уточнили, что она взяла ребенка под опеку."Мы сегодня со своей семьей участвуем в торжествах в самом сердце этого праздника, в Муроме. Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник", — сказала омбудсмен в эфире телеканала "Россия-24".Позже на встрече с семьями в Муроме Львова-Белова рассказала, что мальчика эвакуировали из Мариуполя."Вчера вечером семья выросла на одного ребенка. Семья выросла еще на одного подростка из Донбасса — из подвалов Мариуполя. И вот решили его не оставлять дома, а взять с собой вместе со старшей дочерью", — сказала Львова-Белова.Она отметила, что День семьи, любви и верности — яркое подтверждение того, как решения руководства страны направлены на приоритеты во внутренней политике: вопросы "сохранения семьи, бережного отношения к традициям, культурным ценностям"."В современном ритме жизни очень важно иногда замедлиться и вспомнить, для чего мы живем, кого мы любим, кто наш самый близкий. И праздник — хороший способ напомнить семьям и семейным парам, что они есть друг у друга, и провести время вместе", — добавила Львова-Белова.Также она подчеркнула, что, несмотря на "большое число" разводов, государством предпринимаются "серьезные усилия" для сохранения института семьи. Например, по словам омбудсмена, выдается орден "Родительская слава", вернулось звание "Мать-героиня", которое "повышает социальный статус многодетных семей", а также разработана система льгот и пособий для семей с детьми, что стало "очень мощной поддержкой".

https://ria.ru/20220708/vykhodnoy-1801103177.html

https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, донбасс, мария львова-белова, муром, день семьи, любви и верности в россии