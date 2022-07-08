https://ria.ru/20220708/rakety-1801195515.html

ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке

ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 08.07.2022

ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке

Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:25

2022-07-08T13:25

2022-07-08T14:57

херсонская область

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем", — сказал он.При этом власти региона отметили, что ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход станции из строя. Там также добавили, что угрозы для Северо-Крымского канала нет."Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области", — заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220708/harpoon-1801172650.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , россия, украина