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ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 08.07.2022
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https://ria.ru/20220708/rakety-1801195515.html
ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке
ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 08.07.2022
ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:25
2022-07-08T14:57
херсонская область
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем", — сказал он.При этом власти региона отметили, что ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход станции из строя. Там также добавили, что угрозы для Северо-Крымского канала нет."Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области", — заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220708/harpoon-1801172650.html
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херсонская область
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херсонская область , россия, украина
13:25 08.07.2022 (обновлено: 14:57 08.07.2022)
 
ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке

ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем", — сказал он.
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При этом власти региона отметили, что ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход станции из строя. Там также добавили, что угрозы для Северо-Крымского канала нет.
"Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области", — заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Кроме того, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраина
 
 
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