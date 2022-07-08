https://ria.ru/20220708/rada-1801251197.html

Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского

Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского - РИА Новости, 08.07.2022

Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Вадима Новинского, заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:40

2022-07-08T15:40

2022-07-08T15:40

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вадим новинский

украина

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Вадима Новинского, заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей Гончаренко."Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Новинский заявил, что сложил полномочия депутата, так как ему "не до политики" после освобождения Мариуполя силам РФ и ДНР. По его словам, он теперь хочет сосредоточиться на экономике и восстановлении храмов.По оценке украинского Forbes Новинский занимает восьмое место среди миллиардеров страны. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Он тесно связан с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, так как получил блокирующий пакет акций его холдинга "Метинвест".По данным издания "Страна.ua", одним из мотивов решения Новинского сложить депутатский мандат, помимо описанных в его заявлении, является стремление избежать внесения в реестр олигархов, который сейчас готовится согласно закону, принятому в 2021 году.

https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вадим новинский, украина, верховная рада украины, метинвест