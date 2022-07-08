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Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского - РИА Новости, 08.07.2022
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Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского - РИА Новости, 08.07.2022
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского
Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Вадима Новинского, заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:40
2022-07-08T15:40
в мире
вадим новинский
украина
верховная рада украины
метинвест
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Вадима Новинского, заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей Гончаренко."Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Новинский заявил, что сложил полномочия депутата, так как ему "не до политики" после освобождения Мариуполя силам РФ и ДНР. По его словам, он теперь хочет сосредоточиться на экономике и восстановлении храмов.По оценке украинского Forbes Новинский занимает восьмое место среди миллиардеров страны. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Он тесно связан с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, так как получил блокирующий пакет акций его холдинга "Метинвест".По данным издания "Страна.ua", одним из мотивов решения Новинского сложить депутатский мандат, помимо описанных в его заявлении, является стремление избежать внесения в реестр олигархов, который сейчас готовится согласно закону, принятому в 2021 году.
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в мире, вадим новинский, украина, верховная рада украины, метинвест
15:40 08.07.2022
 
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского

Депутат Гончаренко заявил, что Рада досрочно прекратила полномочия его коллеги Новинского

CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Вадим Новинский
Вадим Новинский - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна /
Вадим Новинский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Вадима Новинского, заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
"Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Новинский заявил, что сложил полномочия депутата, так как ему "не до политики" после освобождения Мариуполя силам РФ и ДНР. По его словам, он теперь хочет сосредоточиться на экономике и восстановлении храмов.
По оценке украинского Forbes Новинский занимает восьмое место среди миллиардеров страны. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Он тесно связан с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, так как получил блокирующий пакет акций его холдинга "Метинвест".
По данным издания "Страна.ua", одним из мотивов решения Новинского сложить депутатский мандат, помимо описанных в его заявлении, является стремление избежать внесения в реестр олигархов, который сейчас готовится согласно закону, принятому в 2021 году.
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В миреВадим НовинскийУкраинаВерховная Рада УкраиныМетинвест
 
 
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