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Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского - РИА Новости, 08.07.2022
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского
Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Вадима Новинского, заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:40
2022-07-08T15:40
2022-07-08T15:40
в мире
вадим новинский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Вадима Новинского, заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей Гончаренко."Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Новинский заявил, что сложил полномочия депутата, так как ему "не до политики" после освобождения Мариуполя силам РФ и ДНР. По его словам, он теперь хочет сосредоточиться на экономике и восстановлении храмов.По оценке украинского Forbes Новинский занимает восьмое место среди миллиардеров страны. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Он тесно связан с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, так как получил блокирующий пакет акций его холдинга "Метинвест".По данным издания "Страна.ua", одним из мотивов решения Новинского сложить депутатский мандат, помимо описанных в его заявлении, является стремление избежать внесения в реестр олигархов, который сейчас готовится согласно закону, принятому в 2021 году.
https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вадим новинский, украина, верховная рада украины, метинвест
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского
Депутат Гончаренко заявил, что Рада досрочно прекратила полномочия его коллеги Новинского