https://ria.ru/20220708/rabota-1801192549.html
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков - РИА Новости, 08.07.2022
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков
Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:19
2022-07-08T13:19
2022-07-08T13:19
белгородская область
общество
россия
белгородская область
вячеслав гладков
работа
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БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить работу в регионе, сообщило правительство области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова."Началась вторая смена трудоустройства несовершеннолетних. В первый летний месяц временно были трудоустроены свыше 6 тысяч подростков Белгородской области, а всего с начала года - свыше 15,5 тысячи несовершеннолетних жителей региона", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, в основном подростки заняты в благоустройстве и озеленении муниципальных и пришкольных территорий, оказывают помощь в подсобных работах в организациях и предприятиях, слесарных и столярных мастерских. Это временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних жителей региона старше 14 лет в свободное от учёбы время. Список вакансий постоянно обновляется и расширяется. Оформляются на работу несовершеннолетние по Трудовому кодексу РФ. Занятость 14-летних белгородцев в день составляет не более 4 часов."Я очень благодарен родителям, что они внимательно смотрят за воспитанием своих детей. Труд всегда очень полезен. Я надеюсь, что так наши ребята не только отдохнут от учебы, наберутся новых сил, но и получат новые эмоции на своих рабочих местах", - подчеркнул губернатор Белгородской области. В министерстве социальной защиты населения региона сообщили, что заработная плата складывается из оплаты труда (не ниже МРОТ) за фактически отработанное время и материальной поддержки от Центра занятости (до 2250 рублей). Всего за три летних месяца временную подработку найдут порядка 30 тысяч подростков.
https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779105115.html
https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, белгородская область, вячеслав гладков, работа
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков
Гладков: около 30 тысяч подростков смогут получить работу в Белгородской области за лето
БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить работу в регионе, сообщило правительство области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
"Началась вторая смена трудоустройства несовершеннолетних. В первый летний месяц временно были трудоустроены свыше 6 тысяч подростков Белгородской области
, а всего с начала года - свыше 15,5 тысячи несовершеннолетних жителей региона", - говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, в основном подростки заняты в благоустройстве и озеленении муниципальных и пришкольных территорий, оказывают помощь в подсобных работах в организациях и предприятиях, слесарных и столярных мастерских. Это временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних жителей региона старше 14 лет в свободное от учёбы время. Список вакансий постоянно обновляется и расширяется. Оформляются на работу несовершеннолетние по Трудовому кодексу РФ
. Занятость 14-летних белгородцев в день составляет не более 4 часов.
"Я очень благодарен родителям, что они внимательно смотрят за воспитанием своих детей. Труд всегда очень полезен. Я надеюсь, что так наши ребята не только отдохнут от учебы, наберутся новых сил, но и получат новые эмоции на своих рабочих местах", - подчеркнул губернатор Белгородской области.
В министерстве социальной защиты населения региона сообщили, что заработная плата складывается из оплаты труда (не ниже МРОТ) за фактически отработанное время и материальной поддержки от Центра занятости (до 2250 рублей). Всего за три летних месяца временную подработку найдут порядка 30 тысяч подростков.