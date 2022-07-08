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Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков - РИА Новости, 08.07.2022
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Белгородская область
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Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков - РИА Новости, 08.07.2022
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков
Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:19
2022-07-08T13:19
белгородская область
общество
россия
белгородская область
вячеслав гладков
работа
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БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить работу в регионе, сообщило правительство области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова."Началась вторая смена трудоустройства несовершеннолетних. В первый летний месяц временно были трудоустроены свыше 6 тысяч подростков Белгородской области, а всего с начала года - свыше 15,5 тысячи несовершеннолетних жителей региона", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, в основном подростки заняты в благоустройстве и озеленении муниципальных и пришкольных территорий, оказывают помощь в подсобных работах в организациях и предприятиях, слесарных и столярных мастерских. Это временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних жителей региона старше 14 лет в свободное от учёбы время. Список вакансий постоянно обновляется и расширяется. Оформляются на работу несовершеннолетние по Трудовому кодексу РФ. Занятость 14-летних белгородцев в день составляет не более 4 часов."Я очень благодарен родителям, что они внимательно смотрят за воспитанием своих детей. Труд всегда очень полезен. Я надеюсь, что так наши ребята не только отдохнут от учебы, наберутся новых сил, но и получат новые эмоции на своих рабочих местах", - подчеркнул губернатор Белгородской области. В министерстве социальной защиты населения региона сообщили, что заработная плата складывается из оплаты труда (не ниже МРОТ) за фактически отработанное время и материальной поддержки от Центра занятости (до 2250 рублей). Всего за три летних месяца временную подработку найдут порядка 30 тысяч подростков.
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общество, россия, белгородская область, вячеслав гладков, работа
13:19 08.07.2022
 
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков

Гладков: около 30 тысяч подростков смогут получить работу в Белгородской области за лето

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить работу в регионе, сообщило правительство области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
"Началась вторая смена трудоустройства несовершеннолетних. В первый летний месяц временно были трудоустроены свыше 6 тысяч подростков Белгородской области, а всего с начала года - свыше 15,5 тысячи несовершеннолетних жителей региона", - говорится в сообщении.
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Как отметили в правительстве, в основном подростки заняты в благоустройстве и озеленении муниципальных и пришкольных территорий, оказывают помощь в подсобных работах в организациях и предприятиях, слесарных и столярных мастерских. Это временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних жителей региона старше 14 лет в свободное от учёбы время. Список вакансий постоянно обновляется и расширяется. Оформляются на работу несовершеннолетние по Трудовому кодексу РФ. Занятость 14-летних белгородцев в день составляет не более 4 часов.
"Я очень благодарен родителям, что они внимательно смотрят за воспитанием своих детей. Труд всегда очень полезен. Я надеюсь, что так наши ребята не только отдохнут от учебы, наберутся новых сил, но и получат новые эмоции на своих рабочих местах", - подчеркнул губернатор Белгородской области.
В министерстве социальной защиты населения региона сообщили, что заработная плата складывается из оплаты труда (не ниже МРОТ) за фактически отработанное время и материальной поддержки от Центра занятости (до 2250 рублей). Всего за три летних месяца временную подработку найдут порядка 30 тысяч подростков.
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Белгородская областьОбществоРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковРабота
 
 
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