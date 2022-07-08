https://ria.ru/20220708/rabota-1801192549.html

Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков

Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков - РИА Новости, 08.07.2022

Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских подростков

Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:19

2022-07-08T13:19

2022-07-08T13:19

белгородская область

общество

россия

белгородская область

вячеслав гладков

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761248832_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_5c047db30cb5b11d18a948ec0e391215.jpg

БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч подростков в Белгородской области устроились на временную подработку в июле, всего же за лето около 30 тысяч несовершеннолетних смогут получить работу в регионе, сообщило правительство области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова."Началась вторая смена трудоустройства несовершеннолетних. В первый летний месяц временно были трудоустроены свыше 6 тысяч подростков Белгородской области, а всего с начала года - свыше 15,5 тысячи несовершеннолетних жителей региона", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, в основном подростки заняты в благоустройстве и озеленении муниципальных и пришкольных территорий, оказывают помощь в подсобных работах в организациях и предприятиях, слесарных и столярных мастерских. Это временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних жителей региона старше 14 лет в свободное от учёбы время. Список вакансий постоянно обновляется и расширяется. Оформляются на работу несовершеннолетние по Трудовому кодексу РФ. Занятость 14-летних белгородцев в день составляет не более 4 часов."Я очень благодарен родителям, что они внимательно смотрят за воспитанием своих детей. Труд всегда очень полезен. Я надеюсь, что так наши ребята не только отдохнут от учебы, наберутся новых сил, но и получат новые эмоции на своих рабочих местах", - подчеркнул губернатор Белгородской области. В министерстве социальной защиты населения региона сообщили, что заработная плата складывается из оплаты труда (не ниже МРОТ) за фактически отработанное время и материальной поддержки от Центра занятости (до 2250 рублей). Всего за три летних месяца временную подработку найдут порядка 30 тысяч подростков.

https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779105115.html

https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, белгородская область, вячеслав гладков, работа