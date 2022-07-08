https://ria.ru/20220708/pvo-1801219249.html

Путин распорядился обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО

Путин распорядился обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО - РИА Новости, 08.07.2022

Путин распорядился обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО

Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, документ... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:30

2022-07-08T14:30

2022-07-08T14:42

россия

киргизия

владимир путин

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, документ опубликован на портале правовой информации."Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики", - говорится в тексте документа.Также, согласно документу, Минобороны РФ поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Киргизией и по достижении договоренности подписать от имени РФ соглашение, разрешив вносить в его проект не имеющие принципиального характера изменения.

https://ria.ru/20220624/postavki-1797901886.html

россия

киргизия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киргизия, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)