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Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго - РИА Новости, 08.07.2022
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Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго
Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго - РИА Новости, 08.07.2022
Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго
Российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете ЕС, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:45
2022-07-08T17:09
экономика
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете ЕС, заявил Владимир Путин."На днях, как известно, Евросоюз ввёл очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу", — сказал он на совещании с членами правительства.При этом глава государства добавил, что объемы производства этого вида топлива в стране растут."С начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%. Добыча газа за период с января по май сократилась, но незначительно — всего на 2%", — заявил президент.По его словам, уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 миллиона баррелей в сутки, что на полмиллиона баррелей выше уровня мая.Глава государства подчеркнул, что отечественные производители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, но из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит.В частности, президент напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель."В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", — отметил он.Путин добавил, что продолжение использования Западом ограничительных мер может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики."Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят", — подчеркнул он.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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экономика, цены на нефть, владимир путин
16:45 08.07.2022 (обновлено: 17:09 08.07.2022)
 
Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго

Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете ЕС, заявил Владимир Путин.
"На днях, как известно, Евросоюз ввёл очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу", — сказал он на совещании с членами правительства.
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При этом глава государства добавил, что объемы производства этого вида топлива в стране растут.
"С начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%. Добыча газа за период с января по май сократилась, но незначительно — всего на 2%", — заявил президент.
По его словам, уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 миллиона баррелей в сутки, что на полмиллиона баррелей выше уровня мая.
Глава государства подчеркнул, что отечественные производители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, но из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит.
В частности, президент напомнил, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель.
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"В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе", — отметил он.
Путин добавил, что продолжение использования Западом ограничительных мер может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики.
"Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят", — подчеркнул он.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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