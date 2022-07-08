https://ria.ru/20220708/putin-1801116302.html
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Заседание правительства с участием Владимира Путина - РИА Новости, 08.07.2022
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:37
2022-07-08T15:37
2022-07-08T16:12
экономика
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Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин обсудит с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе
LIVE: Путин обсудит с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, видео
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
2022-07-08T15:37
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PT1S
15:37 08.07.2022 (обновлено: 16:12 08.07.2022)
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.