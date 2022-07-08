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Заседание правительства с участием Владимира Путина - РИА Новости, 08.07.2022
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Заседание правительства с участием Владимира Путина
Заседание правительства с участием Владимира Путина - РИА Новости, 08.07.2022
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. РИА Новости, 08.07.2022
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экономика
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Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
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LIVE: Путин обсудит с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе
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экономика, видео
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
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PT1S
15:37 08.07.2022 (обновлено: 16:12 08.07.2022)
 

Заседание правительства с участием Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
 
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