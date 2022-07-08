https://ria.ru/20220708/puteshestviya-1800576794.html

Названы самые популярные у европейцев города для пляжного отдыха

Названы самые популярные у европейцев города для пляжного отдыха - РИА Новости, 08.07.2022

Названы самые популярные у европейцев города для пляжного отдыха

Эксперты назвали самые востребованные у европейцев города для отдыха на море, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T02:55

2022-07-08T02:55

2022-07-08T02:55

туризм

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

греция

родос

куда поехать в выходные

куда можно лететь

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные у европейцев города для отдыха на море, сообщает Turizm Aktuel.Рейтинг наиболее популярных городов, которые выбирают туристы из ЕС для пляжного отдыха летом, составили World Travel Market (WTM) и Forward Keys. Лидером стала Анталья, интерес к которой по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос на 81 процент.На втором месте — албанская Тирана, в которой за три года число туристов увеличилось на треть (36 процентов).Шесть мест в первой десятке ведущих пляжных направлений заняли курорты Греции. Так, Миконос оказался на третьем месте, Родос — на четвертом, за ним — Ханья, Ираклион, Санторини и Салоники. Число туристов там по сравнению с 2019 годом увеличилось примерно на четверть (рост составил от 17 до 29 процентов).Замыкают десятку лидеров испанский город Аликанте (+16 процентов к 2019 году) и португальский курорт Фуншал (+11 процентов).

https://ria.ru/20220706/doroga-1800297378.html

анталья (провинция)

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родос

турция

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португалия

фуншал

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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