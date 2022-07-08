https://ria.ru/20220708/puteshestviya-1800576794.html
Названы самые популярные у европейцев города для пляжного отдыха
Названы самые популярные у европейцев города для пляжного отдыха - РИА Новости, 08.07.2022
Названы самые популярные у европейцев города для пляжного отдыха
Эксперты назвали самые востребованные у европейцев города для отдыха на море, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T02:55
2022-07-08T02:55
2022-07-08T02:55
туризм
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
греция
родос
куда поехать в выходные
куда можно лететь
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные у европейцев города для отдыха на море, сообщает Turizm Aktuel.Рейтинг наиболее популярных городов, которые выбирают туристы из ЕС для пляжного отдыха летом, составили World Travel Market (WTM) и Forward Keys. Лидером стала Анталья, интерес к которой по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос на 81 процент.На втором месте — албанская Тирана, в которой за три года число туристов увеличилось на треть (36 процентов).Шесть мест в первой десятке ведущих пляжных направлений заняли курорты Греции. Так, Миконос оказался на третьем месте, Родос — на четвертом, за ним — Ханья, Ираклион, Санторини и Салоники. Число туристов там по сравнению с 2019 годом увеличилось примерно на четверть (рост составил от 17 до 29 процентов).Замыкают десятку лидеров испанский город Аликанте (+16 процентов к 2019 году) и португальский курорт Фуншал (+11 процентов).
https://ria.ru/20220706/doroga-1800297378.html
анталья (провинция)
греция
родос
турция
испания
португалия
фуншал
аликанте
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), греция, родос, куда поехать в выходные, куда можно лететь, турция, испания, португалия, фуншал, аликанте, коронавирус covid-19
Названы самые популярные у европейцев города для пляжного отдыха
Анталья названа самым востребованным городом для пляжного отдыха у европейцев