https://ria.ru/20220708/pskov-1800852724.html

Астахов, Лазарев и Куценко посетят кинофестиваль "Западные ворота" в Пскове

Астахов, Лазарев и Куценко посетят кинофестиваль "Западные ворота" в Пскове - РИА Новости, 08.07.2022

Астахов, Лазарев и Куценко посетят кинофестиваль "Западные ворота" в Пскове

C 8 по 10 июля в Пскове пройдет III Международный кинофестиваль "Западные ворота". Полнометражные фильмы, представляющие семь национальных направлений, будут... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:20

2022-07-08T10:20

2022-07-08T10:27

культура

псков

кино

кинофестиваль

александр лазарев (политолог)

владимир хотиненко

псковская область

культура

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. C 8 по 10 июля в Пскове пройдет III Международный кинофестиваль "Западные ворота". Полнометражные фильмы, представляющие семь национальных направлений, будут состязаться за звание лучшего в рамках основной программы.Кроме большого метра, пройдет и конкурс короткометражек. За три дня гости фестиваля смогут увидеть картины белорусского и якутского производства, ленты, посвященные 350-летию Петра Великого и 70-летию Владимира Хотиненко и документальное кино. Также будут показаны лучшие творения начинающих псковских кинематографистов – победители "КиноСтарта". Всего – более 70 работ.В этом году фильмы покажут в кинотеатрах не только Пскова, но и области. Зрители смогут посетить специальные показы, творческие встречи и мастер-классы. В мероприятиях планируют участвовать Владимир Хотиненко, Дмитрий Астрахан, Александр Лазарев, Георгий Куценко, Светлана Чуркина, Светлана Тома, Сергей Астахов и многие другие.Вход на все киносеансы свободный.

https://ria.ru/20220706/sokurov-1800667641.html

https://ria.ru/20220427/lazarev-1785607097.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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