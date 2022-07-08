https://ria.ru/20220708/pskov-1800852724.html
Астахов, Лазарев и Куценко посетят кинофестиваль "Западные ворота" в Пскове
Астахов, Лазарев и Куценко посетят кинофестиваль "Западные ворота" в Пскове - РИА Новости, 08.07.2022
Астахов, Лазарев и Куценко посетят кинофестиваль "Западные ворота" в Пскове
C 8 по 10 июля в Пскове пройдет III Международный кинофестиваль "Западные ворота". Полнометражные фильмы, представляющие семь национальных направлений, будут... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:20
2022-07-08T10:20
2022-07-08T10:27
культура
псков
кино
кинофестиваль
александр лазарев (политолог)
владимир хотиненко
псковская область
культура
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. C 8 по 10 июля в Пскове пройдет III Международный кинофестиваль "Западные ворота". Полнометражные фильмы, представляющие семь национальных направлений, будут состязаться за звание лучшего в рамках основной программы.Кроме большого метра, пройдет и конкурс короткометражек. За три дня гости фестиваля смогут увидеть картины белорусского и якутского производства, ленты, посвященные 350-летию Петра Великого и 70-летию Владимира Хотиненко и документальное кино. Также будут показаны лучшие творения начинающих псковских кинематографистов – победители "КиноСтарта". Всего – более 70 работ.В этом году фильмы покажут в кинотеатрах не только Пскова, но и области. Зрители смогут посетить специальные показы, творческие встречи и мастер-классы. В мероприятиях планируют участвовать Владимир Хотиненко, Дмитрий Астрахан, Александр Лазарев, Георгий Куценко, Светлана Чуркина, Светлана Тома, Сергей Астахов и многие другие.Вход на все киносеансы свободный.
https://ria.ru/20220706/sokurov-1800667641.html
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РИА Новости
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10:20 08.07.2022 (обновлено: 10:27 08.07.2022)
Астахов, Лазарев и Куценко посетят кинофестиваль "Западные ворота" в Пскове
В Пскове открывается III Международный кинофестиваль "Западные ворота"