https://ria.ru/20220708/prud-1801936493.html

В московском Ново-Переделкино благоустроили Большой Лазенковский пруд

В московском Ново-Переделкино благоустроили Большой Лазенковский пруд - РИА Новости, 12.07.2022

В московском Ново-Переделкино благоустроили Большой Лазенковский пруд

Благоустройство Большого Лазенковского пруда в московском Ново-Переделкино завершено, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-08T15:30

2022-07-08T15:30

2022-07-12T14:24

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Благоустройство Большого Лазенковского пруда в московском Ново-Переделкино завершено, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкино в ЗАО. Заболоченный, наполовину обмелевший и заросший травой водоем превратили в ухоженный городской декоративный пруд",- говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты полностью очистили дно водоема площадью свыше 0,9 гектра от более 20 тысяч квадратных метров ила и грунта – средняя глубина пруда увеличилась с 0,96 метров до 1,75 метров. Кроме того, был уложен водоупорный слой и создана "с нуля" береговая полоса протяженностью 360 метров. Она сформирована двумя типами крепления – вертикальными и откосными габионными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Это должно остановить сползание в акваторию глинистых береговых грунтов и замедлить скорость заиления пруда.Уточняется, что была создана зона биоплато площадью более 560 квадратных метров. Высажено порядка 11 тысяч водных растений разных видов – кубышка желтая, сусак зонтичный, ирис болотный и желтый, камыш озерный. Они должны предотвратить "цветение" воды и послужить укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц.

https://ria.ru/20220701/pereulki-1799524829.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы