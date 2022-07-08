Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле"
Мантуров: Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, торговле нельзя руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле" - ведь с таким подходом полноценной промышленности потребительских товаров в стране не будет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Сложилась уникальная ситуация и исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности. Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта – он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.
Мантуров пояснил, что речь идет прежде всего про непродовольственные товары: если у отечественных производителей в этом сегменте не будет сбыта, то никакие меры поддержки не помогут им набрать рыночный вес. "Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - предупредил министр.
При этом президент РСПП Александр Шохин, также присутствовавший на заседании, отметил, что для развития отечественного производства необходимо создать максимальную устойчивость экономики в условиях санкций, сохранить и нарастить текущую производственную деятельность. По его мнению, надо снизить административное и силовое давление – это раскрепостит бизнес и позволит ему найти те возможности, которые могут быть востребованы потребителями и торговлей.