Рейтинг@Mail.ru
Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле" - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/proizvoditeli-1801195675.html
Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле"
Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле" - РИА Новости, 08.07.2022
Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле"
Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, торговле нельзя руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле" - ведь РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:26
2022-07-08T13:26
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce174ec28e06c71e0c561a125113f79d.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, торговле нельзя руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле" - ведь с таким подходом полноценной промышленности потребительских товаров в стране не будет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Сложилась уникальная ситуация и исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности. Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта – он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.Мантуров пояснил, что речь идет прежде всего про непродовольственные товары: если у отечественных производителей в этом сегменте не будет сбыта, то никакие меры поддержки не помогут им набрать рыночный вес. "Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - предупредил министр.При этом президент РСПП Александр Шохин, также присутствовавший на заседании, отметил, что для развития отечественного производства необходимо создать максимальную устойчивость экономики в условиях санкций, сохранить и нарастить текущую производственную деятельность. По его мнению, надо снизить административное и силовое давление – это раскрепостит бизнес и позволит ему найти те возможности, которые могут быть востребованы потребителями и торговлей.
https://ria.ru/20220609/shokolad-1793757514.html
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c5d96751b1e8ac5d8b3fcabf302b1499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, санкции в отношении россии
13:26 08.07.2022
 
Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле"

Мантуров: Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, торговле нельзя руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле" - ведь с таким подходом полноценной промышленности потребительских товаров в стране не будет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Сложилась уникальная ситуация и исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности. Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта – он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.
Девочки выбирают сладости в магазине во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00
"Будет несладко". Насколько в России подорожает шоколад
Мантуров пояснил, что речь идет прежде всего про непродовольственные товары: если у отечественных производителей в этом сегменте не будет сбыта, то никакие меры поддержки не помогут им набрать рыночный вес. "Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - предупредил министр.
При этом президент РСПП Александр Шохин, также присутствовавший на заседании, отметил, что для развития отечественного производства необходимо создать максимальную устойчивость экономики в условиях санкций, сохранить и нарастить текущую производственную деятельность. По его мнению, надо снизить административное и силовое давление – это раскрепостит бизнес и позволит ему найти те возможности, которые могут быть востребованы потребителями и торговлей.
Въезд на территорию России - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00
"Возможности у нас есть": кто вызвался помочь России с импортозамещением
 
ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала