https://ria.ru/20220708/proizvoditeli-1801195675.html

Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле"

Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле" - РИА Новости, 08.07.2022

Мантуров потребовал не исходить в торговле из принципа "в Китае дешевле"

Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, торговле нельзя руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле" - ведь РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:26

2022-07-08T13:26

2022-07-08T13:26

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, торговле нельзя руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле" - ведь с таким подходом полноценной промышленности потребительских товаров в стране не будет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Сложилась уникальная ситуация и исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности. Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта – он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.Мантуров пояснил, что речь идет прежде всего про непродовольственные товары: если у отечественных производителей в этом сегменте не будет сбыта, то никакие меры поддержки не помогут им набрать рыночный вес. "Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного – в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - предупредил министр.При этом президент РСПП Александр Шохин, также присутствовавший на заседании, отметил, что для развития отечественного производства необходимо создать максимальную устойчивость экономики в условиях санкций, сохранить и нарастить текущую производственную деятельность. По его мнению, надо снизить административное и силовое давление – это раскрепостит бизнес и позволит ему найти те возможности, которые могут быть востребованы потребителями и торговлей.

https://ria.ru/20220609/shokolad-1793757514.html

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, санкции в отношении россии