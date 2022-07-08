https://ria.ru/20220708/produktsiya-1801220661.html

Гутерреш призвал вернуть российскую и украинскую продукцию на мировой рынок

Гутерреш призвал вернуть российскую и украинскую продукцию на мировой рынок - РИА Новости, 08.07.2022

Гутерреш призвал вернуть российскую и украинскую продукцию на мировой рынок

Продукция Украины и России, а также российские удобрения должны быть возвращены на мировые рынки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении к... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:34

2022-07-08T14:34

2022-07-08T14:34

оон

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цены на нефть

украина

россия

антониу гутерреш

санкции в отношении россии

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ООН, 8 июл – РИА Новости. Продукция Украины и России, а также российские удобрения должны быть возвращены на мировые рынки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении к участникам совета министров иностранных дел стран G20 в Индонезии. Текст выступления распространила пресс-служба ООН.По его мнению, конфликт на Украине усугубляет другие кризисы и грозит вызвать социальную и экономическую разруху во всем мире. Как отметил генсек, цены на продукты находятся на рекордно высоком уровне, цены на удобрения выросли более чем в два раза."В этом году существует реальная опасность возникновения голода во многих местах. В следующем году ситуация может быть еще хуже", - отметил генсек. Он призвал глав МИД G20 работать вместе, чтобы обеспечить стабильность на мировых рынках продовольствия и энергоносителей и поддержать развивающиеся экономики."Украинские пищевые продукты, а также продукты питания и удобрения, производимые в России, должны быть возвращены на мировые рынки", - сказал Гутерреш, отметив, что должно быть сделано, несмотря на конфликт на Украине. Он указал, что ООН работает над выработкой плана, который позволил бы обеспечить безопасный и надежный экспорт продуктов питания украинского производства через Черное море и обеспечил беспрепятственный доступ на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений.Кроме того, генсек вновь коснулся в своем выступлении проблемы изменения климата, призвав глав МИД не давать глобальному потеплению превысить отметку в 1,5 градуса по Цельсию. Гутерреш призвал министров достичь цели по снижению глобальных выбросов парниковых газов к 2030 году до отметки в 45% ниже уровня 2010 года. Он также напомнил об обязательстве богатых стран выделять 100 миллиардов долларов в год на борьбу с изменением климата в бедных государствах.Генсек говорил и о необходимость экономической помощи бедным странам. "международная архитектура долгов требует срочной реформы. Нам нужна оперативная система по облегчения бремени задолженности и реструктуризации (долга – ред.), учитывающая уязвимость. Мы также должны учитывать изменения кредитных рейтингов и выпуск специальных прав заимствования", - добавил он.Гутерреш заявил, что нужно увеличить число стран, в которых будут производиться вакцины от COVID-19 путем обмена лицензиями и предоставления технической и финансовой поддержки.

https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

https://ria.ru/20220627/poshliny-1798531924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, цены на нефть, украина, россия, антониу гутерреш, санкции в отношении россии