https://ria.ru/20220708/prodovolstvie-1801263393.html

Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания

Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания - РИА Новости, 08.07.2022

Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания

Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, заявил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:10

2022-07-08T16:10

2022-07-08T18:32

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, заявил президент РФ Владимир Путин."В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная...Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов", - сказал Путин на совещании с кабинетом министров в пятницу.Он напомнил, что напряженность на мировых рынках продовольствия является результатом "ошибочных действий наших некоторых партнеров, прежде всего, в сфере энергетики"."Это их проблемы, но и на нас они тоже будут отражаться", - пояснил он.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин