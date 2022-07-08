https://ria.ru/20220708/prodovolstvie-1801263393.html
Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания
Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания - РИА Новости, 08.07.2022
Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания
Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:10
2022-07-08T16:10
2022-07-08T18:32
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663132_0:186:2927:1832_1920x0_80_0_0_dfac9d09692d833fc557ab1c82dd6a3f.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, заявил президент РФ Владимир Путин."В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная...Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов", - сказал Путин на совещании с кабинетом министров в пятницу.Он напомнил, что напряженность на мировых рынках продовольствия является результатом "ошибочных действий наших некоторых партнеров, прежде всего, в сфере энергетики"."Это их проблемы, но и на нас они тоже будут отражаться", - пояснил он.
https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663132_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_da23591c679e3129ff269c59f822ea03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
16:10 08.07.2022 (обновлено: 18:32 08.07.2022)
Путин поручил обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания
Путин заявил, что ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная...Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов", - сказал Путин на совещании с кабинетом министров в пятницу.
Он напомнил, что напряженность на мировых рынках продовольствия является результатом "ошибочных действий наших некоторых партнеров, прежде всего, в сфере энергетики".
"Это их проблемы, но и на нас они тоже будут отражаться", - пояснил он.