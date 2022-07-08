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В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/pozhar-1801185591.html
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2022
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов
Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:02
2022-07-08T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ШАХТЕРСК, 8 июл — РИА Новости. Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе пяти-шести километров, передает корреспондент РИА Новости.В ближайших домах есть повреждения, выбиты стекла, органами власти была организована эвакуация жителей из наиболее опасных участков. Движение в сторону Шахтерска ограничено."Я первый раз услышала один взрыв, а дальше уже все больше и больше &lt;...&gt; до утра, бесконечно, без остановки и на данный момент что-то еще взрывается", — рассказала РИА Новости местная жительница.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
донецкая народная республика
украина
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Склад боеприпасов горит в Шахтерске в ДНР после ночного обстрела. Кадры инцидента
Склад боеприпасов горит в Шахтерске в ДНР после ночного обстрела. Кадры инцидента
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:02 08.07.2022 (обновлено: 17:53 08.07.2022)
 
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов

В Шахтерске после обстрела со стороны украинских войск загорелся склад боеприпасов

Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК, 8 июл — РИА Новости. Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе пяти-шести километров, передает корреспондент РИА Новости.
В ближайших домах есть повреждения, выбиты стекла, органами власти была организована эвакуация жителей из наиболее опасных участков. Движение в сторону Шахтерска ограничено.
"Я первый раз услышала один взрыв, а дальше уже все больше и больше <...> до утра, бесконечно, без остановки и на данный момент что-то еще взрывается", — рассказала РИА Новости местная жительница.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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