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В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов

В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2022

В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов

Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:02

2022-07-08T13:02

2022-07-08T17:53

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ШАХТЕРСК, 8 июл — РИА Новости. Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе пяти-шести километров, передает корреспондент РИА Новости.В ближайших домах есть повреждения, выбиты стекла, органами власти была организована эвакуация жителей из наиболее опасных участков. Движение в сторону Шахтерска ограничено."Я первый раз услышала один взрыв, а дальше уже все больше и больше <...> до утра, бесконечно, без остановки и на данный момент что-то еще взрывается", — рассказала РИА Новости местная жительница.

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

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Склад боеприпасов горит в Шахтерске в ДНР после ночного обстрела. Кадры инцидента Склад боеприпасов горит в Шахтерске в ДНР после ночного обстрела. Кадры инцидента 2022-07-08T13:02 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр