https://ria.ru/20220708/pozhar-1801185591.html
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2022
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов
Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:02
2022-07-08T13:02
2022-07-08T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801189033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_acf9f26b578d4c85b105d72eb7b6bf2b.jpg
ШАХТЕРСК, 8 июл — РИА Новости. Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе пяти-шести километров, передает корреспондент РИА Новости.В ближайших домах есть повреждения, выбиты стекла, органами власти была организована эвакуация жителей из наиболее опасных участков. Движение в сторону Шахтерска ограничено."Я первый раз услышала один взрыв, а дальше уже все больше и больше <...> до утра, бесконечно, без остановки и на данный момент что-то еще взрывается", — рассказала РИА Новости местная жительница.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801189033_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eecf86223eba137b0b0628053ad67f49.jpg
Склад боеприпасов горит в Шахтерске в ДНР после ночного обстрела. Кадры инцидента
Склад боеприпасов горит в Шахтерске в ДНР после ночного обстрела. Кадры инцидента
2022-07-08T13:02
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:02 08.07.2022 (обновлено: 17:53 08.07.2022)
В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелся склад боеприпасов
В Шахтерске после обстрела со стороны украинских войск загорелся склад боеприпасов