https://ria.ru/20220708/povedenie-1801096622.html

МИД Белоруссии раскритиковал поведение шведских дипломатов

МИД Белоруссии раскритиковал поведение шведских дипломатов - РИА Новости, 08.07.2022

МИД Белоруссии раскритиковал поведение шведских дипломатов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что шведские дипломаты в Минске повели себя не совсем прилично в ситуации с двумя белорусами, которые почти РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T00:48

2022-07-08T00:48

2022-07-08T00:48

в мире

белоруссия

швеция

минск

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что шведские дипломаты в Минске повели себя не совсем прилично в ситуации с двумя белорусами, которые почти два года скрывались в здании дипмиссиии этой страны от уголовного преследования за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел во время акции оппозиции в 2020 году.В сентябре 2020 года двое белорусов перелезли через ограду посольства Швеции в Минске, предположительно, чтобы попросить там политического убежища. Белорусы опубликовали видео, в котором рассказали, что их пытались задержать на протестной акции 6 сентября 2020 года в Витебске, однако им удалось сбежать. МИД Швеции в сентябре 2021 года сообщал, что двое белорусов, укрывшихся в посольстве Швеции, все еще находятся на территории шведской дипмиссии, Стокгольм решает, что делать с ними дальше. Швеция не передала мужчин белорусским правоохранителям, но и не предоставила им политического убежища. По данным белорусских СМИ, в июне этого года мужчины покинули посольство и нелегально пересекли границу с Латвией, где они находятся в лагере для беженцев.Он добавил, что у белорусской стороны "есть фото- , видеофиксация, как наносились удары милиционеру" этими мужчинами. "Это карается, довольно жестко карается, в том числе в североевропейских странах", — подчеркнул пресс-секретарь.В свою очередь белорусский гостелеканал "Беларусь 1" показал сюжет, в котором утверждается, что 1 июня шведские дипломаты, включая посла Кристину Йоханнессон, помогли побегу белорусов из посольства. "Вообще, это, конечно, тот еще прецедент, который тянет на дипломатический скандал. Одно дело, когда Кузнечики находились на территории посольства, и совсем другое, когда посол на дипавто вывозит двоих, находящихся в розыске", — заявили в эфире телеканала. В то же время уточняется, что мужчины не пересекали границу на дипломатическом авто, а "лесами пробирались в Латвию". Телеканал заявил, что белорусские правоохранители отслеживали передвижение шведского посла и белорусов, но власти республики решили не препятствовать отцу и сыну Кузнечикам покинуть Белоруссию.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20220706/zapad-1800761579.html

https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html

белоруссия

швеция

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, швеция, минск, александр лукашенко