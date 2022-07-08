https://ria.ru/20220708/posolstvo-1801173369.html

Посольство Британии не признало новый адрес в Москве

Посольство Британии не признало новый адрес в Москве - РИА Новости, 08.07.2022

Посольство Британии не признало новый адрес в Москве

Актуальным адресом посольства Великобритании в России по-прежнему является "Смоленская набережная, 10", сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии, после... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:20

2022-07-08T12:20

2022-07-08T12:50

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актуальным адресом посольства Великобритании в России по-прежнему является "Смоленская набережная, 10", сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии, после того как власти Москвы установили перед посольским зданием табличку "Площадь Луганской Народной Республики".В пятницу табличка была установлена со стороны Смоленской набережной, около памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, героям детективов британского писателя Артура Конан Дойла. Еще одну такую табличку установят у въезда в посольство Соединенного Королевства в Проточном переулке."Мы еще раз подчеркиваем, что вместе с международным сообществом не признаем так называемые "ЛНР" и "ДНР". Актуальный адрес посольства Великобритании указан на официальном веб-сайте посольства", - сказали в пресс-службе. На сайте адрес посольства, как и ранее, обозначен "Смоленская набережная, 10".Пресс-служба столичного департамента городского имущества 6 июля сообщила, что британское посольство в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. В "Почте России" РИА Новости сообщили, что, когда адрес получателя указан некорректно, "корреспонденция возвращается по адресу из графы "Отправитель". Однако корреспонденция, которую будут отправлять в посольство Великобритании в Москве по старому адресу, продолжит приходить в место назначения в течение переходного периода, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании.Новый адрес посольству был присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской Народной Республики. Постановление об этом 5 июля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее, в июне, новый адрес получили девять зданий посольства США на площади Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220707/zakharova-1800864950.html

https://ria.ru/20220706/posolstvo-1800654261.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, луганская народная республика, россия, москва, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр