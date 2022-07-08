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Посольство Британии не признало новый адрес в Москве - РИА Новости, 08.07.2022
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Посольство Британии не признало новый адрес в Москве
Посольство Британии не признало новый адрес в Москве - РИА Новости, 08.07.2022
Посольство Британии не признало новый адрес в Москве
Актуальным адресом посольства Великобритании в России по-прежнему является "Смоленская набережная, 10", сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии, после... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:20
2022-07-08T12:50
в мире
великобритания
луганская народная республика
россия
москва
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актуальным адресом посольства Великобритании в России по-прежнему является "Смоленская набережная, 10", сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии, после того как власти Москвы установили перед посольским зданием табличку "Площадь Луганской Народной Республики".В пятницу табличка была установлена со стороны Смоленской набережной, около памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, героям детективов британского писателя Артура Конан Дойла. Еще одну такую табличку установят у въезда в посольство Соединенного Королевства в Проточном переулке."Мы еще раз подчеркиваем, что вместе с международным сообществом не признаем так называемые "ЛНР" и "ДНР". Актуальный адрес посольства Великобритании указан на официальном веб-сайте посольства", - сказали в пресс-службе. На сайте адрес посольства, как и ранее, обозначен "Смоленская набережная, 10".Пресс-служба столичного департамента городского имущества 6 июля сообщила, что британское посольство в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. В "Почте России" РИА Новости сообщили, что, когда адрес получателя указан некорректно, "корреспонденция возвращается по адресу из графы "Отправитель". Однако корреспонденция, которую будут отправлять в посольство Великобритании в Москве по старому адресу, продолжит приходить в место назначения в течение переходного периода, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании.Новый адрес посольству был присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской Народной Республики. Постановление об этом 5 июля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее, в июне, новый адрес получили девять зданий посольства США на площади Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220707/zakharova-1800864950.html
https://ria.ru/20220706/posolstvo-1800654261.html
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в мире, великобритания, луганская народная республика, россия, москва, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:20 08.07.2022 (обновлено: 12:50 08.07.2022)
 
Посольство Британии не признало новый адрес в Москве

Посольство Британии заявило, что находится на Смоленской набережной, а не на площади ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актуальным адресом посольства Великобритании в России по-прежнему является "Смоленская набережная, 10", сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии, после того как власти Москвы установили перед посольским зданием табличку "Площадь Луганской Народной Республики".
В пятницу табличка была установлена со стороны Смоленской набережной, около памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, героям детективов британского писателя Артура Конан Дойла. Еще одну такую табличку установят у въезда в посольство Соединенного Королевства в Проточном переулке.
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:49
Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес
"Мы еще раз подчеркиваем, что вместе с международным сообществом не признаем так называемые "ЛНР" и "ДНР". Актуальный адрес посольства Великобритании указан на официальном веб-сайте посольства", - сказали в пресс-службе. На сайте адрес посольства, как и ранее, обозначен "Смоленская набережная, 10".
Пресс-служба столичного департамента городского имущества 6 июля сообщила, что британское посольство в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. В "Почте России" РИА Новости сообщили, что, когда адрес получателя указан некорректно, "корреспонденция возвращается по адресу из графы "Отправитель". Однако корреспонденция, которую будут отправлять в посольство Великобритании в Москве по старому адресу, продолжит приходить в место назначения в течение переходного периода, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании.
Новый адрес посольству был присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской Народной Республики. Постановление об этом 5 июля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее, в июне, новый адрес получили девять зданий посольства США на площади Донецкой Народной Республики.
Здание посольства Донецкой народной республики в Российской Федерации в Грохольском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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