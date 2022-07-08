https://ria.ru/20220708/posol-1801305661.html
Немцы набросились на посла Мельника после оправданий за слова о нацистах
Немцы набросились на посла Мельника после оправданий за слова о нацистах - РИА Новости, 08.07.2022
Немцы набросились на посла Мельника после оправданий за слова о нацистах
Пользователи Twitter бурно отреагировали на попытку посла Украины в Берлине Андрея Мельника оправдаться после высказываний, в которых он прославлял пособника... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:03
2022-07-08T18:03
2022-07-08T23:07
в мире
украина
германия
россия
андрей мельник
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter бурно отреагировали на попытку посла Украины в Берлине Андрея Мельника оправдаться после высказываний, в которых он прославлял пособника гитлеровцев Степана Бандеру.На своей личной странице в соцсети Мельник закрепил пост, в котором написал, что отрицает все абсурдные обвинения в своей адрес и решительно осуждает холокост. Читатели не оценили подобного поведения украинского дипломата."Когда вам нужно чего-то добиться, вы манипулируете, начиная обращение со слов "Дорогие друзья". Это так избито! И к этому добавляется отсутствие манер у вас и невоспитанность. Я не хочу, чтобы вы дальше работали дипломатом в моей стране. Вы оказали Украине медвежью услугу", — написал BavarianLA."Ерунда! Только сейчас до вас дошло, что ваши гнусные убеждения имеют последствия, поэтому придется променять комфортную жизнь в посольстве на возвращение в разоренную Украину. Тьфу, не нужно было вести себя как идиот!" — добавил cgn."Вы несете чушь! Вы восхваляли нацистов и убийц евреев. Хорошо, что вы теперь должны покинуть роскошную виллу в Германии и вернуться на Украину", — подчеркнул Wolfgang Ksoll."Не беспокойтесь, Интернет так быстро ничего не забывает, и вам обязательно помогут вспомнить то, что вы сказали", — поддержал EinkleinerGeist."Просто покиньте Германию, господин Мельник, вам тут не рады", — заключил Katercarlo.Ранее Мельник дал интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу, в котором посол отрицал связи Бандеры с гитлеровской Германией и объяснил массовые убийства украинскими националистами мирных поляков во время Второй мировой войны тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220707/btr-1800924578.html
https://ria.ru/20220705/melnik-1800320199.html
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801236516.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, германия, россия, андрей мельник
18:03 08.07.2022 (обновлено: 23:07 08.07.2022)
Немцы набросились на посла Мельника после оправданий за слова о нацистах
Немцы раскритиковали посла Украины Мельника после попытки оправдаться за слова о нацистах
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter бурно отреагировали
на попытку посла Украины в Берлине Андрея Мельника оправдаться после высказываний, в которых он прославлял пособника гитлеровцев Степана Бандеру.
На своей личной странице в соцсети Мельник закрепил пост, в котором написал, что отрицает все абсурдные обвинения в своей адрес и решительно осуждает холокост. Читатели не оценили подобного поведения украинского дипломата.
"Когда вам нужно чего-то добиться, вы манипулируете, начиная обращение со слов "Дорогие друзья". Это так избито! И к этому добавляется отсутствие манер у вас и невоспитанность. Я не хочу, чтобы вы дальше работали дипломатом в моей стране. Вы оказали Украине
медвежью услугу", — написал BavarianLA.
"Признайте исторический факт, что Бандера и его люди совершили над евреями многочисленные преступления, <…> тогда вы, может, вернете себе репутацию! Мы, немцы, делаем это, говоря, "никогда больше", тут нет места дискуссиям", — заметил Niko.
"Ерунда! Только сейчас до вас дошло, что ваши гнусные убеждения имеют последствия, поэтому придется променять комфортную жизнь в посольстве на возвращение в разоренную Украину. Тьфу, не нужно было вести себя как идиот!" — добавил cgn.
"Вы несете чушь! Вы восхваляли нацистов и убийц евреев. Хорошо, что вы теперь должны покинуть роскошную виллу в Германии
и вернуться на Украину", — подчеркнул Wolfgang Ksoll.
"Не беспокойтесь, Интернет так быстро ничего не забывает, и вам обязательно помогут вспомнить то, что вы сказали", — поддержал EinkleinerGeist.
"Просто покиньте Германию, господин Мельник, вам тут не рады", — заключил Katercarlo.
Ранее Мельник дал интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу, в котором посол отрицал связи Бандеры с гитлеровской Германией
и объяснил массовые убийства украинскими националистами мирных поляков во время Второй мировой войны тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
Степан Бандера
был лидером "Организации украинских националистов
" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины
. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.