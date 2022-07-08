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США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/pomosch-1801340948.html
США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне
США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.07.2022
США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне
Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, заявила... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:34
2022-07-08T20:34
специальная военная операция на украине
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, заявила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.Она утверждает, что США находятся в постоянном контакте с Украиной касательно судьбы поставляемых Киеву вооружений, тщательно отслеживают их использование и учитывают эти данные при планировании новой военной помощи."Действительно, мы тщательно отслеживаем эти вооружения с того момента, как отправляем их на Украину и до того, как они появляются на поле боя. Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи", - отметила высокопоставленный американский военный.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, сша, нато
20:34 08.07.2022
 
США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне

Пентагон: новый пакет помощи США Украине будет включать четыре американские РСЗО HIMARS

© AP Photo / Kevin WolfПолицейские у здания Пентагона в Вашингтоне
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, заявила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.
"На сегодняшний день (Украине) поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции", - сказала представительница министерства обороны США, предваряя объявление нового пакета военной помощи Киеву.
Она утверждает, что США находятся в постоянном контакте с Украиной касательно судьбы поставляемых Киеву вооружений, тщательно отслеживают их использование и учитывают эти данные при планировании новой военной помощи.
"Действительно, мы тщательно отслеживаем эти вооружения с того момента, как отправляем их на Украину и до того, как они появляются на поле боя. Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи", - отметила высокопоставленный американский военный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:05
На Украине признали, что поступающее от Запада оружие распродается
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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