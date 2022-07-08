https://ria.ru/20220708/pomosch-1801340948.html

США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне

США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.07.2022

США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне

Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, заявила... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:34

2022-07-08T20:34

2022-07-08T20:34

специальная военная операция на украине

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, заявила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.Она утверждает, что США находятся в постоянном контакте с Украиной касательно судьбы поставляемых Киеву вооружений, тщательно отслеживают их использование и учитывают эти данные при планировании новой военной помощи."Действительно, мы тщательно отслеживаем эти вооружения с того момента, как отправляем их на Украину и до того, как они появляются на поле боя. Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи", - отметила высокопоставленный американский военный.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800523048.html

украина

россия

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, сша, нато