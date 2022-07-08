https://ria.ru/20220708/polyanskiy-1801346386.html

Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам

Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам - РИА Новости, 08.07.2022

Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам

Голосовавшие против проекта резолюции РФ в СБ ООН по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в САР через КПП на границе с Турцией, показали свое... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:11

2022-07-08T21:11

2022-07-08T21:11

в мире

здоровье - общество

сирия

идлиб (мухафаза)

совет безопасности оон

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ООН, 8 июл – РИА Новости. Голосовавшие против проекта резолюции РФ в СБ ООН по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в САР через КПП на границе с Турцией, показали свое истинное отношение к нуждам сирийцев, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее СБ ООН не поддержал российский проект резолюций продлевавший на полгода действие КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью продления еще на 6 месяцев."Сегодняшнее голосование красноречивее любых слов. Те, кто не поддержал наш проект продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. У вас в руках был вариант продлить трансграничный механизм гумпомощи Сирии на один год в два этапа при условии улучшения механизма гумпомощи этой стране в целом", - сказал Полянский."На словах вы всегда выступали за его совершенствование. На деле же оказалось, что все это фальшь и лукавство и сегодня вы это доказали, похоронив трансграничный механизм окончательно", - подчеркнул он.Полянский выразил сомнение, что "кто-то в Сирии от этого пострадает"."А возможности снабжать окопавшихся в Идлибе террористов у вас и так есть". – заявил он."Дамы и господа, у вас был выбор и вы его сделали. И теперь эта страница истории перевернута окончательно и бесповоротною. Со своей стороны будем продолжать оказывать помощь сирийскому народу при безусловном уважении суверенитета этой страны", - заявил Полянский.

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801125408.html

сирия

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, сирия, идлиб (мухафаза), совет безопасности оон