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Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам - РИА Новости, 08.07.2022
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Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам
Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам - РИА Новости, 08.07.2022
Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам
Голосовавшие против проекта резолюции РФ в СБ ООН по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в САР через КПП на границе с Турцией, показали свое... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:11
2022-07-08T21:11
в мире
здоровье - общество
сирия
идлиб (мухафаза)
совет безопасности оон
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ООН, 8 июл – РИА Новости. Голосовавшие против проекта резолюции РФ в СБ ООН по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в САР через КПП на границе с Турцией, показали свое истинное отношение к нуждам сирийцев, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее СБ ООН не поддержал российский проект резолюций продлевавший на полгода действие КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью продления еще на 6 месяцев."Сегодняшнее голосование красноречивее любых слов. Те, кто не поддержал наш проект продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. У вас в руках был вариант продлить трансграничный механизм гумпомощи Сирии на один год в два этапа при условии улучшения механизма гумпомощи этой стране в целом", - сказал Полянский."На словах вы всегда выступали за его совершенствование. На деле же оказалось, что все это фальшь и лукавство и сегодня вы это доказали, похоронив трансграничный механизм окончательно", - подчеркнул он.Полянский выразил сомнение, что "кто-то в Сирии от этого пострадает"."А возможности снабжать окопавшихся в Идлибе террористов у вас и так есть". – заявил он."Дамы и господа, у вас был выбор и вы его сделали. И теперь эта страница истории перевернута окончательно и бесповоротною. Со своей стороны будем продолжать оказывать помощь сирийскому народу при безусловном уважении суверенитета этой страны", - заявил Полянский.
https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html
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сирия
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4.7
96
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в мире, здоровье - общество, сирия, идлиб (мухафаза), совет безопасности оон
21:11 08.07.2022
 
Полянский: голосовавшие против резолюции показали безразличие к сирийцам

Полянский: голосовавшие против резолюции по САР показали безразличие к сирийцам

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 июл – РИА Новости. Голосовавшие против проекта резолюции РФ в СБ ООН по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в САР через КПП на границе с Турцией, показали свое истинное отношение к нуждам сирийцев, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее СБ ООН не поддержал российский проект резолюций продлевавший на полгода действие КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью продления еще на 6 месяцев.
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"Сегодняшнее голосование красноречивее любых слов. Те, кто не поддержал наш проект продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. У вас в руках был вариант продлить трансграничный механизм гумпомощи Сирии на один год в два этапа при условии улучшения механизма гумпомощи этой стране в целом", - сказал Полянский.
"На словах вы всегда выступали за его совершенствование. На деле же оказалось, что все это фальшь и лукавство и сегодня вы это доказали, похоронив трансграничный механизм окончательно", - подчеркнул он.
Полянский выразил сомнение, что "кто-то в Сирии от этого пострадает".
"А возможности снабжать окопавшихся в Идлибе террористов у вас и так есть". – заявил он.
"Дамы и господа, у вас был выбор и вы его сделали. И теперь эта страница истории перевернута окончательно и бесповоротною. Со своей стороны будем продолжать оказывать помощь сирийскому народу при безусловном уважении суверенитета этой страны", - заявил Полянский.
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