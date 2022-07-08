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В Польше уверены, что Балтика станет внутренним морем НАТО - РИА Новости, 08.07.2022
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В Польше уверены, что Балтика станет внутренним морем НАТО
В Польше уверены, что Балтика станет внутренним морем НАТО - РИА Новости, 08.07.2022
В Польше уверены, что Балтика станет внутренним морем НАТО
Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак настаивает на том, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:57
2022-07-08T13:38
в мире
анджей дуда
антон алиханов
швеция
финляндия
польша
нато
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак настаивает на том, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции станет внутренним морем Североатлантического альянса.Президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности республики в понедельник в Варшаве, заявил, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции становится внутренним бассейном альянса. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши.Комментируя то, что в четверг нижняя палата парламента (сейм) Польши практически единогласно выразила согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, Блащак, выступая в пятницу в Варшаве, высказал пожелание, чтобы верхняя палата (сенат) для ускорения процесса созвала дополнительное заседание, не дожидаясь очередного."Лучше всего было бы, чтобы дополнительное заседание сената состоялось как можно скорее. Это важно для безопасности нашей страны, потому что с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО страны бассейна Балтийского моря становятся более безопасными. Само Балтийское море по факту стало внутренним морем НАТО, если к этому добавить еще и большой потенциал как Швеции, так и Финляндии", - сказал он.Польский министр считает, что с принятием в свои ряды Финляндии и Швеции НАТО значительно усилится. "В случае Швеции это высокотехнологичное вооружение, а в случае с Финляндией – прекрасно организованная всеобщая оборона. Присутствие этих стран в НАТО без сомнения укрепляет альянс", - сказал он.Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220704/nato-1800112862.html
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в мире, анджей дуда, антон алиханов, швеция, финляндия, польша, нато
12:57 08.07.2022 (обновлено: 13:38 08.07.2022)
 
В Польше уверены, что Балтика станет внутренним морем НАТО

Глава Минобороны Польши Блащак настаивает на том, что Балтика станет внутренним морем НАТО

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак настаивает на том, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции станет внутренним морем Североатлантического альянса.
Президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности республики в понедельник в Варшаве, заявил, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции становится внутренним бассейном альянса. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши.
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Комментируя то, что в четверг нижняя палата парламента (сейм) Польши практически единогласно выразила согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, Блащак, выступая в пятницу в Варшаве, высказал пожелание, чтобы верхняя палата (сенат) для ускорения процесса созвала дополнительное заседание, не дожидаясь очередного.
"Лучше всего было бы, чтобы дополнительное заседание сената состоялось как можно скорее. Это важно для безопасности нашей страны, потому что с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО страны бассейна Балтийского моря становятся более безопасными. Само Балтийское море по факту стало внутренним морем НАТО, если к этому добавить еще и большой потенциал как Швеции, так и Финляндии", - сказал он.
Польский министр считает, что с принятием в свои ряды Финляндии и Швеции НАТО значительно усилится. "В случае Швеции это высокотехнологичное вооружение, а в случае с Финляндией – прекрасно организованная всеобщая оборона. Присутствие этих стран в НАТО без сомнения укрепляет альянс", - сказал он.
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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