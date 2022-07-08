https://ria.ru/20220708/podguzniki-1801331350.html

В России незначительно подешевели детские подгузники

В России незначительно подешевели детские подгузники - РИА Новости, 08.07.2022

В России незначительно подешевели детские подгузники

Цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8%, при этом паста и зубные щетки подорожали почти на 3%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:43

2022-07-08T19:43

2022-07-08T19:43

украина

федеральная служба государственной статистики (росстат)

procter&gamble

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8%, при этом паста и зубные щетки подорожали почти на 3%, следует из данных Росстата.При этом подорожали на 2,7% и 2,6% соответственно щетки и зубные пасты, туалетное мыло - на 2%, хозяйственное мыло и жидкое туалетное – на 1,4%, гигиенические прокладки, влажные салфетки и туалетная бумага – на 0,9%.Отмечается, что цены на моющие и чистящие средства в июне выросли на 33,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кроме того, согласно данным Росстата, опубликованным в среду, бытовая химия и товары личной гигиены подорожали с начала года в среднем на 30%, при этом больше всего выросли цены на прокладки - на 40,22%.После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. После этого Минпромторг сообщил, что у российских производители есть запас готовой продукции и необходимое сырье для выпуска подгузников и женских прокладок, что позволит избежать дефицита.

https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, федеральная служба государственной статистики (росстат), procter&gamble, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)