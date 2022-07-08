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В России незначительно подешевели детские подгузники - РИА Новости, 08.07.2022
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В России незначительно подешевели детские подгузники
В России незначительно подешевели детские подгузники - РИА Новости, 08.07.2022
В России незначительно подешевели детские подгузники
Цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8%, при этом паста и зубные щетки подорожали почти на 3%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:43
2022-07-08T19:43
украина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
procter&gamble
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8%, при этом паста и зубные щетки подорожали почти на 3%, следует из данных Росстата.При этом подорожали на 2,7% и 2,6% соответственно щетки и зубные пасты, туалетное мыло - на 2%, хозяйственное мыло и жидкое туалетное – на 1,4%, гигиенические прокладки, влажные салфетки и туалетная бумага – на 0,9%.Отмечается, что цены на моющие и чистящие средства в июне выросли на 33,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кроме того, согласно данным Росстата, опубликованным в среду, бытовая химия и товары личной гигиены подорожали с начала года в среднем на 30%, при этом больше всего выросли цены на прокладки - на 40,22%.После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&amp;Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. После этого Минпромторг сообщил, что у российских производители есть запас готовой продукции и необходимое сырье для выпуска подгузников и женских прокладок, что позволит избежать дефицита.
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украина, федеральная служба государственной статистики (росстат), procter&gamble, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
19:43 08.07.2022
 
В России незначительно подешевели детские подгузники

Росстат: цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8 процента

CC0 / Ignacio Campo / Ребенок в подгузнике
Ребенок в подгузнике - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC0 / Ignacio Campo /
Ребенок в подгузнике. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8%, при этом паста и зубные щетки подорожали почти на 3%, следует из данных Росстата.
"Снизились цены: на санитарно-гигиенические маски – на 1,9%, антисептики для рук – на 1,2%, подгузники детские – на 0,8%, пеленки для новорожденных – на 0,4%", - говорится в материалах.
При этом подорожали на 2,7% и 2,6% соответственно щетки и зубные пасты, туалетное мыло - на 2%, хозяйственное мыло и жидкое туалетное – на 1,4%, гигиенические прокладки, влажные салфетки и туалетная бумага – на 0,9%.
Отмечается, что цены на моющие и чистящие средства в июне выросли на 33,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, согласно данным Росстата, опубликованным в среду, бытовая химия и товары личной гигиены подорожали с начала года в среднем на 30%, при этом больше всего выросли цены на прокладки - на 40,22%.
После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. После этого Минпромторг сообщил, что у российских производители есть запас готовой продукции и необходимое сырье для выпуска подгузников и женских прокладок, что позволит избежать дефицита.
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УкраинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Procter&GambleМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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