В России незначительно подешевели детские подгузники
Росстат: цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8 процента
CC0 / Ignacio Campo /
Ребенок в подгузнике. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8%, при этом паста и зубные щетки подорожали почти на 3%, следует из данных Росстата.
"Снизились цены: на санитарно-гигиенические маски – на 1,9%, антисептики для рук – на 1,2%, подгузники детские – на 0,8%, пеленки для новорожденных – на 0,4%", - говорится в материалах.
При этом подорожали на 2,7% и 2,6% соответственно щетки и зубные пасты, туалетное мыло - на 2%, хозяйственное мыло и жидкое туалетное – на 1,4%, гигиенические прокладки, влажные салфетки и туалетная бумага – на 0,9%.
Отмечается, что цены на моющие и чистящие средства в июне выросли на 33,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, согласно данным Росстата, опубликованным в среду, бытовая химия и товары личной гигиены подорожали с начала года в среднем на 30%, при этом больше всего выросли цены на прокладки - на 40,22%.
После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. После этого Минпромторг сообщил, что у российских производители есть запас готовой продукции и необходимое сырье для выпуска подгузников и женских прокладок, что позволит избежать дефицита.