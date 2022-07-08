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Началась подготовка к проведению Российской энергетической недели – 2022

Началась подготовка к проведению Российской энергетической недели – 2022 - РИА Новости, 08.07.2022

Началась подготовка к проведению Российской энергетической недели – 2022

В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось первое заседание Организационного... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:24

2022-07-08T13:24

2022-07-08T13:24

пресс-релизы

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МОСКВА, 8 июл – Фонд Росконгресс. В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 12 по 14 октября 2022 года в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Основные мероприятия программы запланированы на 12 и 13 октября, 14 октября станет Молодежным днем. В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.Открывая заседание, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак отметил, что Форум позволит в уже ставшем традиционном формате обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК. "В последние годы РЭН стала одной из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий. Сегодня мы видим целый ряд неопределенностей и вызовов на мировых энергетических рынках, поэтому в сложившейся ситуации особенно важно с участием ведущих представителей отрасли обменяться мнениями и прогнозами относительно будущего отраслей энергетики, „сверить часы“ по ключевым вопросам и найти компромиссные решения", – сказал вице-премьер.В программе РЭН-2022 предполагается провести сессии по вопросам развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу и климатическим вопросам.В ходе заседания советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков отметил: "Российская энергетическая неделя ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения ключевых вопросов развития энергетики. Уверен, что и в этом году РЭН станет привычным местом притяжения всех ведущих специалистов отрасли, руководителей энергетических компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ". Кроме этого, он подчеркнул, что мероприятия Форума традиционно состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены все существующие требования Роспотребнадзора.Помимо панельных сессий в рамках программы РЭН-2022 состоится традиционное торжественное награждение победителей премии "Глобальная энергия". Кроме того, предполагается проведение ряда рабочих совещаний.Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2021 году мероприятия Российской энергетической недели объединили 2500 участников из более чем 80 стран.Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 179 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы