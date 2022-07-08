https://ria.ru/20220708/peskov-1801175400.html

Песков заявил, что Россия может стать гарантом энергобезопасности Европы

Песков заявил, что Россия может стать гарантом энергобезопасности Европы - РИА Новости, 08.07.2022

Песков заявил, что Россия может стать гарантом энергобезопасности Европы

Россия способна гарантировать энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов для граждан ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:29

2022-07-08T12:29

2022-07-08T12:43

россия

евросоюз

цены на нефть

роберт хабек

европа

германия

siemens

газпром

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия способна гарантировать энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов для граждан ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду к решению вопроса с турбиной для "Северного потока", попросив отправить турбину в ФРГ, а не в РФ, если для Оттавы это юридический вопрос,"Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. И Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах", - сказал Песков журналистам."Газпром" ранее снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.

https://ria.ru/20220703/vetrogeneratsiya-1799866628.html

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россия, евросоюз, цены на нефть, роберт хабек, европа, германия, siemens, газпром, северный поток