https://ria.ru/20220708/peregovory-1801302805.html
Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине
Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине - РИА Новости, 08.07.2022
Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине
Аргентина просит НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине, соответствующее предложение глава МИД страны Сантьяго Кафьеро озвучил на встрече с... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:56
2022-07-08T17:56
2022-07-08T17:57
в мире
латинская америка
нато
большая двадцатка
аргентина
индонезия
энтони блинкен
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл - РИА Новости. Аргентина просит НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине, соответствующее предложение глава МИД страны Сантьяго Кафьеро озвучил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил МИД Аргентины.Беседа состоялась на полях саммита глав МИД G20 в Индонезии."Во время встречи с Блинкеном Кафьеро предупредил о глобальных последствиях, которые создает конфликт и (которые) сильно влияют на экономику Латинской Америки. В связи с этим он попросил его, чтобы НАТО взяло на себя обязательство (по участию) в процессе переговоров (для достижения) мира на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220708/argentina-1801204232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латинская америка, нато, большая двадцатка, аргентина, индонезия, энтони блинкен
17:56 08.07.2022 (обновлено: 17:57 08.07.2022)
Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине
Глава МИД Аргентины Кафьеро попросил НАТО поучаствовать в процессе переговоров по Украине