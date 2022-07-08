https://ria.ru/20220708/peregovory-1801302805.html

Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине

Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине - РИА Новости, 08.07.2022

Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине

Аргентина просит НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине, соответствующее предложение глава МИД страны Сантьяго Кафьеро озвучил на встрече с... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:56

2022-07-08T17:56

2022-07-08T17:57

в мире

латинская америка

нато

большая двадцатка

аргентина

индонезия

энтони блинкен

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл - РИА Новости. Аргентина просит НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине, соответствующее предложение глава МИД страны Сантьяго Кафьеро озвучил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил МИД Аргентины.Беседа состоялась на полях саммита глав МИД G20 в Индонезии."Во время встречи с Блинкеном Кафьеро предупредил о глобальных последствиях, которые создает конфликт и (которые) сильно влияют на экономику Латинской Америки. В связи с этим он попросил его, чтобы НАТО взяло на себя обязательство (по участию) в процессе переговоров (для достижения) мира на Украине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220708/argentina-1801204232.html

латинская америка

аргентина

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латинская америка, нато, большая двадцатка, аргентина, индонезия, энтони блинкен