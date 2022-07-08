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Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине - РИА Новости, 08.07.2022
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Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине
Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине - РИА Новости, 08.07.2022
Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине
Аргентина просит НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине, соответствующее предложение глава МИД страны Сантьяго Кафьеро озвучил на встрече с... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:56
2022-07-08T17:57
в мире
латинская америка
нато
большая двадцатка
аргентина
индонезия
энтони блинкен
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл - РИА Новости. Аргентина просит НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине, соответствующее предложение глава МИД страны Сантьяго Кафьеро озвучил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил МИД Аргентины.Беседа состоялась на полях саммита глав МИД G20 в Индонезии."Во время встречи с Блинкеном Кафьеро предупредил о глобальных последствиях, которые создает конфликт и (которые) сильно влияют на экономику Латинской Америки. В связи с этим он попросил его, чтобы НАТО взяло на себя обязательство (по участию) в процессе переговоров (для достижения) мира на Украине", - говорится в сообщении.
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латинская америка
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в мире, латинская америка, нато, большая двадцатка, аргентина, индонезия, энтони блинкен
17:56 08.07.2022 (обновлено: 17:57 08.07.2022)
 
Аргентина попросила НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине

Глава МИД Аргентины Кафьеро попросил НАТО поучаствовать в процессе переговоров по Украине

© Flickr / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Flickr / Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл - РИА Новости. Аргентина просит НАТО принять участие в процессе переговоров по Украине, соответствующее предложение глава МИД страны Сантьяго Кафьеро озвучил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил МИД Аргентины.
Беседа состоялась на полях саммита глав МИД G20 в Индонезии.
"Во время встречи с Блинкеном Кафьеро предупредил о глобальных последствиях, которые создает конфликт и (которые) сильно влияют на экономику Латинской Америки. В связи с этим он попросил его, чтобы НАТО взяло на себя обязательство (по участию) в процессе переговоров (для достижения) мира на Украине", - говорится в сообщении.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 13:47
Аргентина выступает против односторонних санкций, заявил российский посол
 
В миреЛатинская АмерикаНАТОБольшая двадцаткаАргентинаИндонезияЭнтони Блинкен
 
 
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