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Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе - РИА Новости, 08.07.2022
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе
Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:31
2022-07-08T22:31
2022-07-08T22:31
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
сергей лавров
канада
киев
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РИМ, 8 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом на Украину уже в августе.Отвечая на вопрос, может ли поездка в Киев состояться по возвращении из Канады, куда понтифик направится в конце июля, секретарь по международным делам заявил: "да, я думаю, что по возвращению из Канады, мы действительно начнем изучать возможность".Говоря о возможности проведения визита уже в августе Галлахер заявил: "Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим".В начале июля папа Франциск заявлял в интервью СМИ, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля. Понтифик тогда заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.
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франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, сергей лавров, канада, киев, москва
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе
Представитель Ватикана Галлахер не исключил визит папы Римского в Киев в августе