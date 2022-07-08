Рейтинг@Mail.ru
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/papa-1801354259.html
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе - РИА Новости, 08.07.2022
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе
Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:31
2022-07-08T22:31
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
сергей лавров
канада
киев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg
РИМ, 8 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом на Украину уже в августе.Отвечая на вопрос, может ли поездка в Киев состояться по возвращении из Канады, куда понтифик направится в конце июля, секретарь по международным делам заявил: "да, я думаю, что по возвращению из Канады, мы действительно начнем изучать возможность".Говоря о возможности проведения визита уже в августе Галлахер заявил: "Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим".В начале июля папа Франциск заявлял в интервью СМИ, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля. Понтифик тогда заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.
https://ria.ru/20220614/frantsisk-1795151263.html
канада
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_74563c0aaeb38b97131c804f1468783f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, сергей лавров, канада, киев, москва
22:31 08.07.2022
 
Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе

Представитель Ватикана Галлахер не исключил визит папы Римского в Киев в августе

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 8 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом на Украину уже в августе.
"Папа убежден, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты. Он сказал, что поедет на Украину, и всегда проявлял желание посетить Москву, а также встретиться с российскими властями", - заявил он в эфире телеканала Rai1.
Отвечая на вопрос, может ли поездка в Киев состояться по возвращении из Канады, куда понтифик направится в конце июля, секретарь по международным делам заявил: "да, я думаю, что по возвращению из Канады, мы действительно начнем изучать возможность".
Говоря о возможности проведения визита уже в августе Галлахер заявил: "Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим".
В начале июля папа Франциск заявлял в интервью СМИ, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля. Понтифик тогда заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 11:50
Папа римский заявил, что сейчас идет третья мировая война
 
Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Пьетро ПаролинСергей ЛавровКанадаКиевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала