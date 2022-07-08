https://ria.ru/20220708/papa-1801354259.html

Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе

Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе - РИА Новости, 08.07.2022

Представитель Ватикана не исключил визит папы Римского в Киев в августе

Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом на... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:31

2022-07-08T22:31

2022-07-08T22:31

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

сергей лавров

канада

киев

москва

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РИМ, 8 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом на Украину уже в августе.Отвечая на вопрос, может ли поездка в Киев состояться по возвращении из Канады, куда понтифик направится в конце июля, секретарь по международным делам заявил: "да, я думаю, что по возвращению из Канады, мы действительно начнем изучать возможность".Говоря о возможности проведения визита уже в августе Галлахер заявил: "Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим".В начале июля папа Франциск заявлял в интервью СМИ, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля. Понтифик тогда заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.

https://ria.ru/20220614/frantsisk-1795151263.html

канада

киев

москва

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франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, сергей лавров, канада, киев, москва