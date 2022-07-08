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В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу - РИА Новости, 08.07.2022
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В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу
В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу - РИА Новости, 08.07.2022
В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу
Следователи проверяют информацию о получении химических ожогов двухлетним мальчиком, упавшим в лужу в парке Нижнекамска, сообщило следственное управление СК РФ... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:52
2022-07-08T12:52
происшествия
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о получении химических ожогов двухлетним мальчиком, упавшим в лужу в парке Нижнекамска, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги после падения в лужу в парке. Согласно изложенной информации, в воде могли оказаться отходы производства стоящего поблизости ларька по приготовлению кукурузы", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
12:52 08.07.2022
 
В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу

СУСК по Татарстану проверяет информацию о химических ожогах у ребенка, упавшего в лужу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о получении химических ожогов двухлетним мальчиком, упавшим в лужу в парке Нижнекамска, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги после падения в лужу в парке. Согласно изложенной информации, в воде могли оказаться отходы производства стоящего поблизости ларька по приготовлению кукурузы", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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