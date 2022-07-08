https://ria.ru/20220708/ozhogi-1801182593.html
В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу
В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу - РИА Новости, 08.07.2022
В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу
Следователи проверяют информацию о получении химических ожогов двухлетним мальчиком, упавшим в лужу в парке Нижнекамска, сообщило следственное управление СК РФ... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:52
2022-07-08T12:52
2022-07-08T12:52
происшествия
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_e60afc0b93aa08eb55837546fa8c4cc8.jpg
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о получении химических ожогов двухлетним мальчиком, упавшим в лужу в парке Нижнекамска, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги после падения в лужу в парке. Согласно изложенной информации, в воде могли оказаться отходы производства стоящего поблизости ларька по приготовлению кукурузы", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220630/basseyn-1799145322.html
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_329c669f638483fba6a67c25a0a58014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу
СУСК по Татарстану проверяет информацию о химических ожогах у ребенка, упавшего в лужу