https://ria.ru/20220708/ozhogi-1801182593.html

В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу

В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу - РИА Новости, 08.07.2022

В Татарстане проверяют информацию о химожогах у ребенка, упавшего в лужу

Следователи проверяют информацию о получении химических ожогов двухлетним мальчиком, упавшим в лужу в парке Нижнекамска, сообщило следственное управление СК РФ... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:52

2022-07-08T12:52

2022-07-08T12:52

происшествия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_e60afc0b93aa08eb55837546fa8c4cc8.jpg

КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о получении химических ожогов двухлетним мальчиком, упавшим в лужу в парке Нижнекамска, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги после падения в лужу в парке. Согласно изложенной информации, в воде могли оказаться отходы производства стоящего поблизости ларька по приготовлению кукурузы", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220630/basseyn-1799145322.html

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)