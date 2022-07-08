https://ria.ru/20220708/oruzhie-1801331729.html

Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы

Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы - РИА Новости, 08.07.2022

Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы

Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:46

2022-07-08T19:46

2022-07-08T19:46

в мире

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сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не помогут в борьбе с массовыми убийствами в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями NPR и Ipsos.Так, 84% американцев согласны с предложением ввести обязательные проверки желающих купить любые виды оружия, 67% разделяют идею повысить минимальный возраст покупателя с 18 до 21 года, 66% согласны с необходимостью охраны школ вооруженными полицейскими, а 65% поддерживают изъятие оружия по решению суда у тех владельцев, которые представляют угрозу.При этом 61% уверены, что новые законодательные ограничения по обороту оружия никак не помогут остановить массовые убийства в США, 53% полагают, что подобные меры являются шагом к полному запрету оружия в стране, а 51% разделяют утверждение, что единственным способом остановить "плохого человека" с оружием является наличие "хорошего человека" также с оружием.Исследование проводилось с 15 по 21 июня 2022 года. В нём приняли участие 1022 взрослых американца. Возможная погрешность результатов составляет 3,3 процентных пункта.В июне президент США Джо Байден подписал закон, ужесточающий контроль за огнестрельным оружием в стране. Среди прочего, он накладывает ограничения на его продажу лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием; ужесточает проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года, а также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение оружия через подставных лиц.По данным организации Gun Violence Archive, в США с начала 2022 года произошло уже 309 случаев стрельбы по людям.

https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792221313.html

https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html

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в мире, джо байден, сша