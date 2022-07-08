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Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы - РИА Новости, 08.07.2022
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Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы
Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы - РИА Новости, 08.07.2022
Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы
Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:46
2022-07-08T19:46
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не помогут в борьбе с массовыми убийствами в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями NPR и Ipsos.Так, 84% американцев согласны с предложением ввести обязательные проверки желающих купить любые виды оружия, 67% разделяют идею повысить минимальный возраст покупателя с 18 до 21 года, 66% согласны с необходимостью охраны школ вооруженными полицейскими, а 65% поддерживают изъятие оружия по решению суда у тех владельцев, которые представляют угрозу.При этом 61% уверены, что новые законодательные ограничения по обороту оружия никак не помогут остановить массовые убийства в США, 53% полагают, что подобные меры являются шагом к полному запрету оружия в стране, а 51% разделяют утверждение, что единственным способом остановить "плохого человека" с оружием является наличие "хорошего человека" также с оружием.Исследование проводилось с 15 по 21 июня 2022 года. В нём приняли участие 1022 взрослых американца. Возможная погрешность результатов составляет 3,3 процентных пункта.В июне президент США Джо Байден подписал закон, ужесточающий контроль за огнестрельным оружием в стране. Среди прочего, он накладывает ограничения на его продажу лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием; ужесточает проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года, а также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение оружия через подставных лиц.По данным организации Gun Violence Archive, в США с начала 2022 года произошло уже 309 случаев стрельбы по людям.
https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792221313.html
https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html
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в мире, джо байден, сша
19:46 08.07.2022
 
Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы

Ограничения продажи оружия в США не остановят убийства, показал опрос компаний NPR и Ipsos

© AP Photo / Elaine ThompsonДевушка с автоматической винтовкой в магазине по продаже оружия в США
Девушка с автоматической винтовкой в магазине по продаже оружия в США - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Elaine Thompson
Девушка с автоматической винтовкой в магазине по продаже оружия в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не помогут в борьбе с массовыми убийствами в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями NPR и Ipsos.
Так, 84% американцев согласны с предложением ввести обязательные проверки желающих купить любые виды оружия, 67% разделяют идею повысить минимальный возраст покупателя с 18 до 21 года, 66% согласны с необходимостью охраны школ вооруженными полицейскими, а 65% поддерживают изъятие оружия по решению суда у тех владельцев, которые представляют угрозу.
Офицер полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия
При этом 61% уверены, что новые законодательные ограничения по обороту оружия никак не помогут остановить массовые убийства в США, 53% полагают, что подобные меры являются шагом к полному запрету оружия в стране, а 51% разделяют утверждение, что единственным способом остановить "плохого человека" с оружием является наличие "хорошего человека" также с оружием.
Исследование проводилось с 15 по 21 июня 2022 года. В нём приняли участие 1022 взрослых американца. Возможная погрешность результатов составляет 3,3 процентных пункта.
В июне президент США Джо Байден подписал закон, ужесточающий контроль за огнестрельным оружием в стране. Среди прочего, он накладывает ограничения на его продажу лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием; ужесточает проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года, а также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение оружия через подставных лиц.
По данным организации Gun Violence Archive, в США с начала 2022 года произошло уже 309 случаев стрельбы по людям.
Полицейский автомобиль у медицинского центра в Талсе, где произошла стрельба
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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году
 
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