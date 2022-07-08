https://ria.ru/20220708/oruzhie-1801331729.html
Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы
Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы - РИА Новости, 08.07.2022
Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы
Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:46
2022-07-08T19:46
2022-07-08T19:46
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152483/36/1524833626_0:75:2500:1481_1920x0_80_0_0_1875a85026ccf09b0dca04c593249b20.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не помогут в борьбе с массовыми убийствами в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями NPR и Ipsos.Так, 84% американцев согласны с предложением ввести обязательные проверки желающих купить любые виды оружия, 67% разделяют идею повысить минимальный возраст покупателя с 18 до 21 года, 66% согласны с необходимостью охраны школ вооруженными полицейскими, а 65% поддерживают изъятие оружия по решению суда у тех владельцев, которые представляют угрозу.При этом 61% уверены, что новые законодательные ограничения по обороту оружия никак не помогут остановить массовые убийства в США, 53% полагают, что подобные меры являются шагом к полному запрету оружия в стране, а 51% разделяют утверждение, что единственным способом остановить "плохого человека" с оружием является наличие "хорошего человека" также с оружием.Исследование проводилось с 15 по 21 июня 2022 года. В нём приняли участие 1022 взрослых американца. Возможная погрешность результатов составляет 3,3 процентных пункта.В июне президент США Джо Байден подписал закон, ужесточающий контроль за огнестрельным оружием в стране. Среди прочего, он накладывает ограничения на его продажу лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием; ужесточает проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года, а также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение оружия через подставных лиц.По данным организации Gun Violence Archive, в США с начала 2022 года произошло уже 309 случаев стрельбы по людям.
https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792221313.html
https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152483/36/1524833626_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_6c8d26d471874dbac66109641f0fcb36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Запреты продаж оружия в США не остановят убийства, считают его владельцы
Ограничения продажи оружия в США не остановят убийства, показал опрос компаний NPR и Ipsos
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Большинство владельцев оружия в США поддерживают умеренные ограничения на его продажу и оборот, но уверены, что новые изменения в законодательство никак не помогут в борьбе с массовыми убийствами в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями NPR и Ipsos.
Так, 84% американцев согласны с предложением ввести обязательные проверки желающих купить любые виды оружия, 67% разделяют идею повысить минимальный возраст покупателя с 18 до 21 года, 66% согласны с необходимостью охраны школ вооруженными полицейскими, а 65% поддерживают изъятие оружия по решению суда у тех владельцев, которые представляют угрозу.
При этом 61% уверены, что новые законодательные ограничения по обороту оружия никак не помогут остановить массовые убийства в США
, 53% полагают, что подобные меры являются шагом к полному запрету оружия в стране, а 51% разделяют утверждение, что единственным способом остановить "плохого человека" с оружием является наличие "хорошего человека" также с оружием.
Исследование проводилось с 15 по 21 июня 2022 года. В нём приняли участие 1022 взрослых американца. Возможная погрешность результатов составляет 3,3 процентных пункта.
В июне президент США Джо Байден
подписал закон, ужесточающий контроль за огнестрельным оружием в стране. Среди прочего, он накладывает ограничения на его продажу лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием; ужесточает проверку биографических данных у покупателей в возрасте до 21 года, а также делает федеральным преступлением контрабанду и приобретение оружия через подставных лиц.
По данным организации Gun Violence Archive, в США с начала 2022 года произошло уже 309 случаев стрельбы по людям.