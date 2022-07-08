https://ria.ru/20220708/orenburzhe-1801226963.html

Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье

Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье - РИА Новости, 08.07.2022

Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье

Более 380 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Оренбуржье за первое полугодие текущего года, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:50

2022-07-08T14:50

2022-07-08T14:50

оренбургская область

денис паслер

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg

ОРЕНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Более 380 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Оренбуржье за первое полугодие текущего года, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер во время рабочей встречи с главой Минстроя Иреком Файзуллиным."На 44% вырос показатель по индивидуальному жилью - в регионе построено 314 тысяч квадратных метров жилой площади. Объем сданного многоквартирного жилья составил 69 тысяч квадратных метров. За январь-июнь текущего года выдано 60 новых разрешений на строительство 181 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. На начало июля в регионе действуют 284 разрешения на строительство общей площадью более 1 миллионов квадратных метров",- цитирует пресс-служба облправительства слова Паслера.Он отметил, что градостроительный потенциал Оренбургской области составляет 350 тысяч квадратных метров жилья.На территории области также реализуется программа "Стимул", благодаря которой в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 130 тысяч квадратных метров.Говоря о строительных объектах, губернатор рассказал, что в рамках федеральной программы "Чистая вода" в Ясном введен в эксплуатацию водовод с Кумакского водохранилища, который позволяет обеспечить качественной водой 15 тысяч человек. В регионе активными темпами идет расселение аварийного жилья - в текущем году переселено около 1,5 тысяч человек.Особое внимание в ходе встречи было уделено строительству в Оренбуржье областной детской клинической больницы. Паслер подчеркнул, что строительная готовность объекта составляет около 80%. Окончание строительства запланировано на конец 2022 года.

https://ria.ru/20220627/dorogi-1798405340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, жилье