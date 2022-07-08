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Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье - РИА Новости, 08.07.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220708/orenburzhe-1801226963.html
Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье
Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье - РИА Новости, 08.07.2022
Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье
Более 380 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Оренбуржье за первое полугодие текущего года, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:50
2022-07-08T14:50
оренбургская область
денис паслер
жилье
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ОРЕНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Более 380 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Оренбуржье за первое полугодие текущего года, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер во время рабочей встречи с главой Минстроя Иреком Файзуллиным."На 44% вырос показатель по индивидуальному жилью - в регионе построено 314 тысяч квадратных метров жилой площади. Объем сданного многоквартирного жилья составил 69 тысяч квадратных метров. За январь-июнь текущего года выдано 60 новых разрешений на строительство 181 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. На начало июля в регионе действуют 284 разрешения на строительство общей площадью более 1 миллионов квадратных метров",- цитирует пресс-служба облправительства слова Паслера.Он отметил, что градостроительный потенциал Оренбургской области составляет 350 тысяч квадратных метров жилья.На территории области также реализуется программа "Стимул", благодаря которой в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 130 тысяч квадратных метров.Говоря о строительных объектах, губернатор рассказал, что в рамках федеральной программы "Чистая вода" в Ясном введен в эксплуатацию водовод с Кумакского водохранилища, который позволяет обеспечить качественной водой 15 тысяч человек. В регионе активными темпами идет расселение аварийного жилья - в текущем году переселено около 1,5 тысяч человек.Особое внимание в ходе встречи было уделено строительству в Оренбуржье областной детской клинической больницы. Паслер подчеркнул, что строительная готовность объекта составляет около 80%. Окончание строительства запланировано на конец 2022 года.
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денис паслер, жилье
14:50 08.07.2022
 

Более 380 тысяч "квадратов" жилья сдано с начала года в Оренбуржье

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Более 380 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Оренбуржье за первое полугодие текущего года, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер во время рабочей встречи с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.
"На 44% вырос показатель по индивидуальному жилью - в регионе построено 314 тысяч квадратных метров жилой площади. Объем сданного многоквартирного жилья составил 69 тысяч квадратных метров. За январь-июнь текущего года выдано 60 новых разрешений на строительство 181 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. На начало июля в регионе действуют 284 разрешения на строительство общей площадью более 1 миллионов квадратных метров",- цитирует пресс-служба облправительства слова Паслера.
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Он отметил, что градостроительный потенциал Оренбургской области составляет 350 тысяч квадратных метров жилья.
На территории области также реализуется программа "Стимул", благодаря которой в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 130 тысяч квадратных метров.
Говоря о строительных объектах, губернатор рассказал, что в рамках федеральной программы "Чистая вода" в Ясном введен в эксплуатацию водовод с Кумакского водохранилища, который позволяет обеспечить качественной водой 15 тысяч человек. В регионе активными темпами идет расселение аварийного жилья - в текущем году переселено около 1,5 тысяч человек.
"Развитие регионов, создание на их территориях необходимой инфраструктуры и формирование комфортных условий для жизни людей – ключевая задача и федеральных, и региональных органов власти. Сейчас работает множество механизмов и программ, которые позволяют этого добиться. Один из таких инструментов – инфраструктурный бюджетный кредит. Оренбургской области одобрена заявка на его получение, часть средств уже доведена, и ведется подготовка к реализации проектов", - привели в пресс-службе слова Файзуллина.
Особое внимание в ходе встречи было уделено строительству в Оренбуржье областной детской клинической больницы. Паслер подчеркнул, что строительная готовность объекта составляет около 80%. Окончание строительства запланировано на конец 2022 года.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЖилье
 
 
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