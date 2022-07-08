https://ria.ru/20220708/orden-1801315998.html

Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.07.2022

Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:47

2022-07-08T18:47

2022-07-08T18:47

религия

общество

россия

русская православная церковь

владимир путин

митрополит тихон (шевкунов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162888_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_e3a17c4c96cfec59af542db5012c2aaa.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в подготовку мероприятий по празднованию 800-летия Александра Невского."За большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Шевкунова Георгия Александровича (митрополита Псковского и Порховского Тихона) – главу Псковской митрополии Русской православной церкви", – говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.800-летие со дня рождения знаменитого полководца, русского святого, великого князя Александра Невского (1221-1263) праздновали в России в 2021 году. Ранее Путин отметил духовенство Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви благодарностью за проведение посвященных годовщине мероприятий.По инициативе митрополита Тихона на берегу Чудского озера был возведен мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Открытие монумента состоялось в сентябре 2021 года. Та торжественная церемония, в которой принимал участие президент России, стала кульминацией юбилейных мероприятий.

https://ria.ru/20220120/putin-1768712426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, русская православная церковь, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов)