Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в подготовку мероприятий по празднованию 800-летия Александра Невского.
"За большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Шевкунова Георгия Александровича (митрополита Псковского и Порховского Тихона) – главу Псковской митрополии Русской православной церкви", – говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
800-летие со дня рождения знаменитого полководца, русского святого, великого князя Александра Невского (1221-1263) праздновали в России в 2021 году. Ранее Путин отметил духовенство Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви благодарностью за проведение посвященных годовщине мероприятий.
По инициативе митрополита Тихона на берегу Чудского озера был возведен мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Открытие монумента состоялось в сентябре 2021 года. Та торжественная церемония, в которой принимал участие президент России, стала кульминацией юбилейных мероприятий.
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