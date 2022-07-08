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Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220708/orden-1801315998.html
Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.07.2022
Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:47
2022-07-08T18:47
религия
общество
россия
русская православная церковь
владимир путин
митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в подготовку мероприятий по празднованию 800-летия Александра Невского."За большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Шевкунова Георгия Александровича (митрополита Псковского и Порховского Тихона) – главу Псковской митрополии Русской православной церкви", – говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.800-летие со дня рождения знаменитого полководца, русского святого, великого князя Александра Невского (1221-1263) праздновали в России в 2021 году. Ранее Путин отметил духовенство Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви благодарностью за проведение посвященных годовщине мероприятий.По инициативе митрополита Тихона на берегу Чудского озера был возведен мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Открытие монумента состоялось в сентябре 2021 года. Та торжественная церемония, в которой принимал участие президент России, стала кульминацией юбилейных мероприятий.
https://ria.ru/20220120/putin-1768712426.html
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общество, россия, русская православная церковь, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов)
18:47 08.07.2022
 
Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в подготовку мероприятий по празднованию 800-летия Александра Невского.
"За большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Шевкунова Георгия Александровича (митрополита Псковского и Порховского Тихона) – главу Псковской митрополии Русской православной церкви", – говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
800-летие со дня рождения знаменитого полководца, русского святого, великого князя Александра Невского (1221-1263) праздновали в России в 2021 году. Ранее Путин отметил духовенство Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви благодарностью за проведение посвященных годовщине мероприятий.
По инициативе митрополита Тихона на берегу Чудского озера был возведен мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Открытие монумента состоялось в сентябре 2021 года. Та торжественная церемония, в которой принимал участие президент России, стала кульминацией юбилейных мероприятий.
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РелигияОбществоРоссияРусская православная церковьВладимир ПутинМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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