https://ria.ru/20220708/opros-1801140626.html

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2022

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:42

2022-07-08T10:42

2022-07-08T10:43

общество

россия

фомнибус

владимир путин

фонд "общественное мнение"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 79% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 9% затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.Опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220624/ideologiya-1797660540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, фомнибус, владимир путин, фонд "общественное мнение"