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Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2022
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:42
2022-07-08T10:42
2022-07-08T10:43
общество
россия
фомнибус
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 79% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 9% затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.Опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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общество, россия, фомнибус, владимир путин, фонд "общественное мнение"
10:42 08.07.2022 (обновлено: 10:43 08.07.2022)
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Фонд "Общественное мнение": Путину доверяют 79 процентов россиян