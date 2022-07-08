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В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/opasnost-1801144716.html
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.07.2022
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 23 июля, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:59
2022-07-08T11:17
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 23 июля, сообщило региональное правительство."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 8 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
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брянская область, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:59 08.07.2022 (обновлено: 11:17 08.07.2022)
 
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

Власти Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости
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Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 23 июля, сообщило региональное правительство.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 8 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
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