10:59 08.07.2022 (обновлено: 11:17 08.07.2022)
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Архивное фото
БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 23 июля, сообщило региональное правительство.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 8 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.