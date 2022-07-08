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Россия заблокировала решение Запада о продлении КПП на границе САР и Турции - РИА Новости, 08.07.2022
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Россия заблокировала решение Запада о продлении КПП на границе САР и Турции
Россия заблокировала решение Запада о продлении КПП на границе САР и Турции - РИА Новости, 08.07.2022
Россия заблокировала решение Запада о продлении КПП на границе САР и Турции
Россия на заседании Совета Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении на год действия КПП "Баб-эль-Хава" для... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:26
2022-07-08T23:20
в мире
россия
сирия
турция
совет безопасности оон
оон
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ООН, 8 июл — РИА Новости. Россия на заседании Совета Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении на год действия КПП "Баб-эль-Хава" для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что Россия выступила против, все остальные члены СБ — за, Китай воздержался при голосовании.Действие КПП "Баб-эль-Хава" на границе Турции и Сирии истекает 10 июля. США и западные страны активно призывают продлить его работу. При этом, согласно принятой год назад резолюции, одно из условий для сохранения погранперехода — наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия не раз указывала на невыполнение этой договоренности.Проект резолюции, подготовленный Ирландией и Норвегией, предполагал продление работы КПП с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".Россию такая позиция не устраивает. Она подготовила альтернативный проект, согласно которому предлагается продлить работу КПП на шесть месяцев — до 10 января 2023 года. Затем для продления его функционирования потребуется принять дополнительно резолюцию СБ.Как заявил постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг, Дамаск сожалеет, что СБ не принял "сбалансированный" проект российской резолюции, и выразил благодарность Москве.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств через погранпереходы действует с 2014 года. Его ежегодно продлевают.Такой механизм позволял гуманитарным учреждениям ООН и их партнерам пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию России, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП.
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в мире, россия, сирия, турция, совет безопасности оон, оон
20:26 08.07.2022 (обновлено: 23:20 08.07.2022)
 
Россия заблокировала решение Запада о продлении КПП на границе САР и Турции

Россия наложила вето на резолюцию в СБ ООН о продлении работы КПП на границе САР и Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 8 июл — РИА Новости. Россия на заседании Совета Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Ирландии и Норвегии о продлении на год действия КПП "Баб-эль-Хава" для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что Россия выступила против, все остальные члены СБ — за, Китай воздержался при голосовании.
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Действие КПП "Баб-эль-Хава" на границе Турции и Сирии истекает 10 июля. США и западные страны активно призывают продлить его работу. При этом, согласно принятой год назад резолюции, одно из условий для сохранения погранперехода — наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия не раз указывала на невыполнение этой договоренности.
Проект резолюции, подготовленный Ирландией и Норвегией, предполагал продление работы КПП с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".
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Россию такая позиция не устраивает. Она подготовила альтернативный проект, согласно которому предлагается продлить работу КПП на шесть месяцев — до 10 января 2023 года. Затем для продления его функционирования потребуется принять дополнительно резолюцию СБ.
Как заявил постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг, Дамаск сожалеет, что СБ не принял "сбалансированный" проект российской резолюции, и выразил благодарность Москве.
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Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств через погранпереходы действует с 2014 года. Его ежегодно продлевают.
Такой механизм позволял гуманитарным учреждениям ООН и их партнерам пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию России, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП.
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