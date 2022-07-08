https://ria.ru/20220708/odintsovo-1801210103.html

Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово

Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 08.07.2022

Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово

Более 5 тысяч беженцев с Донбасса и освобожденных территорий Украины получили консультацию в миграционном центре Московской области в Одинцово, говорится в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:23

2022-07-08T14:23

2022-07-08T14:23

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

донбасс

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч беженцев с Донбасса и освобожденных территорий Украины получили консультацию в миграционном центре Московской области в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья."Сегодня мы видим большое количество приезжих из Донбасса и освобожденных территорий Украины. В Подмосковье их находится уже порядка 30 тысяч. Соответственно, для проживания в России все должны иметь документы – и для получения ОМС, и для детского сада, и для школы, и для устройства на работу, и для поступления в университет. С этой целью мы открыли в Одинцовском г.о. удобный консультационный центр, где в одном здании человек без волокиты и разного рода барьеров оформляет все необходимые услуги", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Работа в центре выстроена по принципу "одного окна". Сотрудники оказывают консультации по заполнению форм заявлений, помогают подготовить все необходимые документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство."Услуги по подготовке документов у нас уже получили свыше 5 тысяч жителей Донбасса и Украины, также мы предоставили 30 тысяч бесплатных консультаций в общественной приемной и колл-центре нашей организации", - цитирует пресс-служба директора центра по вопросам гражданства Московской области Татьяну Куприну.

https://ria.ru/20220705/podmoskove-1800301675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), донбасс