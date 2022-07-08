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Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 08.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220708/odintsovo-1801210103.html
Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово
Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 08.07.2022
Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово
Более 5 тысяч беженцев с Донбасса и освобожденных территорий Украины получили консультацию в миграционном центре Московской области в Одинцово, говорится в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:23
2022-07-08T14:23
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
донбасс
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч беженцев с Донбасса и освобожденных территорий Украины получили консультацию в миграционном центре Московской области в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья."Сегодня мы видим большое количество приезжих из Донбасса и освобожденных территорий Украины. В Подмосковье их находится уже порядка 30 тысяч. Соответственно, для проживания в России все должны иметь документы – и для получения ОМС, и для детского сада, и для школы, и для устройства на работу, и для поступления в университет. С этой целью мы открыли в Одинцовском г.о. удобный консультационный центр, где в одном здании человек без волокиты и разного рода барьеров оформляет все необходимые услуги", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Работа в центре выстроена по принципу "одного окна". Сотрудники оказывают консультации по заполнению форм заявлений, помогают подготовить все необходимые документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство."Услуги по подготовке документов у нас уже получили свыше 5 тысяч жителей Донбасса и Украины, также мы предоставили 30 тысяч бесплатных консультаций в общественной приемной и колл-центре нашей организации", - цитирует пресс-служба директора центра по вопросам гражданства Московской области Татьяну Куприну.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), донбасс
14:23 08.07.2022
 

Воробьев рассказал о работе центра для беженцев в Одинцово

© Фото : Единый миграционный центр Московской областиМиграционный центр Московской области в Одинцово
Миграционный центр Московской области в Одинцово - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : Единый миграционный центр Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч беженцев с Донбасса и освобожденных территорий Украины получили консультацию в миграционном центре Московской области в Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"Сегодня мы видим большое количество приезжих из Донбасса и освобожденных территорий Украины. В Подмосковье их находится уже порядка 30 тысяч. Соответственно, для проживания в России все должны иметь документы – и для получения ОМС, и для детского сада, и для школы, и для устройства на работу, и для поступления в университет. С этой целью мы открыли в Одинцовском г.о. удобный консультационный центр, где в одном здании человек без волокиты и разного рода барьеров оформляет все необходимые услуги", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вручили документы о гражданстве детям, приехавшим из ДНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:00Новости Подмосковья
Воробьев и Львова-Белова вручили гражданство РФ детям из ДНР в Подмосковье
Работа в центре выстроена по принципу "одного окна". Сотрудники оказывают консультации по заполнению форм заявлений, помогают подготовить все необходимые документы, а также подать заявления о предоставлении гражданства РФ, временного убежища, выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство.
"Услуги по подготовке документов у нас уже получили свыше 5 тысяч жителей Донбасса и Украины, также мы предоставили 30 тысяч бесплатных консультаций в общественной приемной и колл-центре нашей организации", - цитирует пресс-служба директора центра по вопросам гражданства Московской области Татьяну Куприну.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Донбасс
 
 
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