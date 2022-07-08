https://ria.ru/20220708/obstrel-1801333129.html

Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост и АЗС в Брянской области

Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост и АЗС в Брянской области - РИА Новости, 08.07.2022

Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост и АЗС в Брянской области

Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост и АЗС в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:53

2022-07-08T19:53

2022-07-08T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

брянская область

вооруженные силы украины

россия

климовский район

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост и АЗС в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Глава региона добавил, что, по предварительной информации, в районе 15:00 в Карачевском районе средствами ПВО Вооруженных сил России был сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор отметил, что на месте работают военные и представители спецслужб, пострадавших и разрушений нет.В среду ВСУ нанесли удар по приграничному селу Некислицы Севского района Брянской области. По словам Богомаза, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, брянская область, вооруженные силы украины, россия, климовский район