19:53 08.07.2022 (обновлено: 23:00 08.07.2022)
Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост и АЗС в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: украинский БПЛА обстрелял пограничный пост и АЗС
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост и АЗС в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. <...> На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что, по предварительной информации, в районе 15:00 в Карачевском районе средствами ПВО Вооруженных сил России был сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор отметил, что на месте работают военные и представители спецслужб, пострадавших и разрушений нет.
В среду ВСУ нанесли удар по приграничному селу Некислицы Севского района Брянской области. По словам Богомаза, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.