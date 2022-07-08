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Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:44

2022-07-08T18:44

2022-07-08T18:56

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, в 18.00 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще пять снарядов того же калибра по Кировскому району города. Обстрелы велись из населенного пункта Марьинка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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