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Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:44
2022-07-08T18:44
2022-07-08T18:56
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в мире
донецк (днр)
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, в 18.00 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще пять снарядов того же калибра по Кировскому району города. Обстрелы велись из населенного пункта Марьинка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, петровский район, нато
18:44 08.07.2022 (обновлено: 18:56 08.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка