https://ria.ru/20220708/obstrel-1801306630.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:05

2022-07-08T18:05

2022-07-08T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.35 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Артемовск (укр. Бахмут) – н.п. Горловка: выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство отмечало, что в 16.30 войска Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр