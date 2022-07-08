https://ria.ru/20220708/obstrel-1801306630.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:05
2022-07-08T18:05
2022-07-08T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.35 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Артемовск (укр. Бахмут) – н.п. Горловка: выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство отмечало, что в 16.30 войска Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:05 08.07.2022 (обновлено: 18:13 08.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Горловку
ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке