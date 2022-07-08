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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:51
2022-07-08T17:51
2022-07-08T17:53
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр
17:51 08.07.2022 (обновлено: 17:53 08.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять снарядов натовского калибра