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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 12.55 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:32
2022-07-08T14:32
2022-07-08T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска в 12.55 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство СЦКК в ДНР сообщало, что Куйбышевский район Донецка уже подвергался обстрелу утром."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Первомайское – Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр
14:32 08.07.2022 (обновлено: 14:38 08.07.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка