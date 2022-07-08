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Украинские войска обстреляли школу олимпийского резерва в Донецке - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/obstrel-1801213553.html
Украинские войска обстреляли школу олимпийского резерва в Донецке
Украинские войска обстреляли школу олимпийского резерва в Донецке - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли школу олимпийского резерва в Донецке
Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели места ночных обстрелов Донецка, среди которых и училище олимпийского резерва имени Сергея... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:13
2022-07-08T17:36
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели места ночных обстрелов Донецка, среди которых и училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки, передает корреспондент РИА Новости.Согласно предварительным данным, ночной обстрел велся украинскими боевиками ВФУ из гаубиц НАТОвского образца калибра 155 миллиметров. Характерные осколки от разорвавшихся боеприпасов данного типа повредили фасад здания спортивной школы и постройки поблизости от нее.При проведении осмотра следователи СК РФ использовали металлоискатель. В здании и на прилегающих территориях было обнаружено более 20 осколков снарядов калибра 155 миллиметров, стоящих на вооружении стран членов блока НАТО и поставляющихся в последнее время киевскому режиму.Во время ночного обстрела спортивной школы никто не пострадал. За два дня до "прилетов", 6 июля 2022 года, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев доставил в училище гуманитарную помощь и спортивный инвентарь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Школа олимпийского резерва как цель - училище в Донецке подверглось украинской атаке
Школа олимпийского резерва как цель - училище в Донецке подверглось украинской атаке
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россия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), нато, ситуация в днр и лнр
14:13 08.07.2022 (обновлено: 17:36 08.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли школу олимпийского резерва в Донецке

Следователи осмотрели места обстрелов Донецка, среди которых и школа олимпийского резерва

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели места ночных обстрелов Донецка, среди которых и училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно предварительным данным, ночной обстрел велся украинскими боевиками ВФУ из гаубиц НАТОвского образца калибра 155 миллиметров. Характерные осколки от разорвавшихся боеприпасов данного типа повредили фасад здания спортивной школы и постройки поблизости от нее.
При проведении осмотра следователи СК РФ использовали металлоискатель. В здании и на прилегающих территориях было обнаружено более 20 осколков снарядов калибра 155 миллиметров, стоящих на вооружении стран членов блока НАТО и поставляющихся в последнее время киевскому режиму.
Во время ночного обстрела спортивной школы никто не пострадал. За два дня до "прилетов", 6 июля 2022 года, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев доставил в училище гуманитарную помощь и спортивный инвентарь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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