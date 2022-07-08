https://ria.ru/20220708/obstrel-1801201406.html

Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке

Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке

Центр славянской культуры, ряд жилых домов, школа олимпийского резерва и линия электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:38

2022-07-08T13:38

2022-07-08T13:38

специальная военная операция на украине

куйбышев

кировский район

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 июля – РИА Новости. Центр славянской культуры, ряд жилых домов, школа олимпийского резерва и линия электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Ленинский район: ул. Куйбышева, 67 - Центр Славянской Культуры; ул. Рослого, 79 "а" - Школа Олимпийского резерва ... Кировский район: повреждена линия электропередачи по ул. Куприна", - сообщило представительство в Telegram-канале.Позднее в представительстве добавили, что повреждения также получил многоквартирный жилой дом 260 б по улице Куприна, и частные жилые дома по улице Хлеборобной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышев

кировский район

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куйбышев, кировский район, ситуация в днр и лнр