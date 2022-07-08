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Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке
Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке
Центр славянской культуры, ряд жилых домов, школа олимпийского резерва и линия электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:38
2022-07-08T13:38
специальная военная операция на украине
куйбышев
кировский район
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 июля – РИА Новости. Центр славянской культуры, ряд жилых домов, школа олимпийского резерва и линия электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Ленинский район: ул. Куйбышева, 67 - Центр Славянской Культуры; ул. Рослого, 79 "а" - Школа Олимпийского резерва ... Кировский район: повреждена линия электропередачи по ул. Куприна", - сообщило представительство в Telegram-канале.Позднее в представительстве добавили, что повреждения также получил многоквартирный жилой дом 260 б по улице Куприна, и частные жилые дома по улице Хлеборобной.
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куйбышев, кировский район, ситуация в днр и лнр
13:38 08.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Центр славянской культуры в Донецке

ДНР: ВСУ обстреляли Центр славянской культуры и несколько домов в Донецке

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРДым от обстрелов Донецка
Дым от обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Дым от обстрелов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июля – РИА Новости. Центр славянской культуры, ряд жилых домов, школа олимпийского резерва и линия электропередачи повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Ленинский район: ул. Куйбышева, 67 - Центр Славянской Культуры; ул. Рослого, 79 "а" - Школа Олимпийского резерва ... Кировский район: повреждена линия электропередачи по ул. Куприна", - сообщило представительство в Telegram-канале.
Позднее в представительстве добавили, что повреждения также получил многоквартирный жилой дом 260 б по улице Куприна, и частные жилые дома по улице Хлеборобной.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевКировский районСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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