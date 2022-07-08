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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска в 12.45 мск обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:16

2022-07-08T13:16

2022-07-08T13:16

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 мск обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр