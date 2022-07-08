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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска в 12.45 мск обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:16
2022-07-08T13:16
2022-07-08T13:16
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 мск обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили по Верхнеторецкому четыре снаряда калибра 152 миллиметра