06:35 08.07.2022 (обновлено: 07:13 08.07.2022)
Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска еще раз обстреляли Кировский район Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за ночь несколько раз обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.55 населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — говорится публикации.
Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по Кировскому району столицы ДНР в 5.29. Тогда украинские боевики использовали пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
До этого — в 03.00 (Буденновский район) и в 03.05 (Ленинский район) — ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами натовского калибра. Также в 3.05 атаке подверглись Кировский и Ворошиловский район, Украина выпустила пять снарядов этого же калибра.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.