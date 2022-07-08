https://ria.ru/20220708/obstrel-1801104458.html

Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк

Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк

Украинские войска за ночь несколько раз обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T06:35

2022-07-08T06:35

2022-07-08T07:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за ночь несколько раз обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по Кировскому району столицы ДНР в 5.29. Тогда украинские боевики использовали пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.До этого — в 03.00 (Буденновский район) и в 03.05 (Ленинский район) — ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами натовского калибра. Также в 3.05 атаке подверглись Кировский и Ворошиловский район, Украина выпустила пять снарядов этого же калибра.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

красногоровка

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в мире, донецк (днр), украина, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины