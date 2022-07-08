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Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/obstrel-1801104458.html
Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк
Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк
Украинские войска за ночь несколько раз обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T06:35
2022-07-08T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
красногоровка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за ночь несколько раз обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по Кировскому району столицы ДНР в 5.29. Тогда украинские боевики использовали пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.До этого — в 03.00 (Буденновский район) и в 03.05 (Ленинский район) — ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами натовского калибра. Также в 3.05 атаке подверглись Кировский и Ворошиловский район, Украина выпустила пять снарядов этого же калибра.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
красногоровка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), украина, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
06:35 08.07.2022 (обновлено: 07:13 08.07.2022)
 
Украинские войска несколько раз за ночь обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска еще раз обстреляли Кировский район Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за ночь несколько раз обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.55 населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — говорится публикации.
Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по Кировскому району столицы ДНР в 5.29. Тогда украинские боевики использовали пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
До этого — в 03.00 (Буденновский район) и в 03.05 (Ленинский район) — ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами натовского калибра. Также в 3.05 атаке подверглись Кировский и Ворошиловский район, Украина выпустила пять снарядов этого же калибра.
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Вчера, 23:35Специальная военная операция на Украине
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Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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