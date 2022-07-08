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Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.07.2022
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Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 5.29 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T05:58
2022-07-08T06:23
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы рф
нато
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска в 5.29 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220708/tekhnika-1801098465.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков
05:58 08.07.2022 (обновлено: 06:23 08.07.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска в 5.29 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.29 (совпадает с мск) — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
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