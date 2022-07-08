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Украинские войска выпустили три снаряда по Михайловке в ДНР

Украинские войска выпустили три снаряда по Михайловке в ДНР - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска выпустили три снаряда по Михайловке в ДНР

Украинские войска в 3.55 обстреляли населенный пункт Михайловка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T04:45

2022-07-08T04:45

2022-07-08T04:45

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.55 обстреляли населенный пункт Михайловка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 03.55 (совпадает с мск) — населенный пункт Дзержинск (Сухая Балка) — населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика