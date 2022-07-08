04:07 08.07.2022 (обновлено: 04:12 08.07.2022)
Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами
ДНР в СЦКК: Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 03.00 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Буденновский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.