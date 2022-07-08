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Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/obstrel-1801101864.html
Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами
Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.07.2022
Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T04:07
2022-07-08T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В это же время представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Кировского и Ворошиловского районов Донецка. Войска Украины открыли огонь по городу в 3.05 и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
04:07 08.07.2022 (обновлено: 04:12 08.07.2022)
 
Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами

ДНР в СЦКК: Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 03.00 населенный пункт Первомайское город Донецк (Буденновский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.05 населенный пункт Первомайское город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", говорится в публикации.

В это же время представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Кировского и Ворошиловского районов Донецка. Войска Украины открыли огонь по городу в 3.05 и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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