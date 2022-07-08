https://ria.ru/20220708/obstrel-1801101864.html

Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами

Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.07.2022

Украина за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T04:07

2022-07-08T04:07

2022-07-08T04:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795049250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dfb9a38b484884a83856266cd71c5a4.jpg

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В это же время представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Кировского и Ворошиловского районов Донецка. Войска Украины открыли огонь по городу в 3.05 и выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато