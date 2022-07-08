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Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами

Украинские войска в 3.05 мск обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T03:32

2022-07-08T03:32

2022-07-08T03:32

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донецк (днр)

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нато

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.05 мск обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато