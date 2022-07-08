Украинские войска обстреляли Донецк "натовскими" снарядами
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами калибра 155 мм
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.05 мск обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский и Ворошиловский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.