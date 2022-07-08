https://ria.ru/20220708/obmen-1801132931.html

США просили признать наемников на Украине комбатантами, заявил Рябков

США просили признать наемников на Украине комбатантами, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2022

США просили признать наемников на Украине комбатантами, заявил Рябков

США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами, рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:14

2022-07-08T10:14

2022-07-08T15:01

в мире

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сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами, рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Однако, по словам Рябкова, продолжения тема не получила.Замминистра также обратил внимание на то, что фактор зарубежного наемничества на стороне Украины стал одним из новых серьезнейших проблемных моментов в отношениях России с США и другими странами Запада.Что касается иностранных наемников, попавших в плен, то обстоятельства их появления в зоне боевых действий и роль, которую они играли, установит следствие, добавил Рябков.В середине июня в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по этому поводу.Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американцы участвовали в обстрелах российских военных и должны понести за это ответственность, но их судьбу решит суд.

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799097577.html

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков