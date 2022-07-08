https://ria.ru/20220708/nko-1801290052.html

Совфед изменил порядок использования целевого капитала НКО

Совфед изменил порядок использования целевого капитала НКО - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед изменил порядок использования целевого капитала НКО

Сенаторы одобрили закон, который изменяет порядок использования целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) и выводит из-под обязательного контроля... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:20

2022-07-08T17:20

2022-07-08T17:20

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который изменяет порядок использования целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) и выводит из-под обязательного контроля уплату ими обязательных платежей и ряда комиссионных вознаграждений.Документ разработан правительством в целях сохранения действующих фондов целевых капиталов и обеспечения их стабильности в условиях кризисной ситуации, обусловленной влиянием антироссийских санкций на деятельность НКО.Закон увеличивает до 1 января 2026 года предельный размер денежных средств, которые могут быть использованы специализированной организацией управления целевым капиталом НКО на административно-управленческие расходы. Эти расходы связаны, в частности, с оплатой арендуемых помещений, зданий и сооружений, приобретением основных средств и расходных материалов, проведением аудита, выплатой зарплаты, управлением НКО или ее отдельными подразделениями.Сейчас управляющая организация вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 5% суммы поступивших пожертвований, а также 15% дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или 10% суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала. Закон увеличивает эти пороги до 10%, 25% и 30% соответственно, предусмотрев также и альтернативную возможность направления на такие расходы не более 1% средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении за год.Также до 2026 года приостанавливаются две нормы - об ограничении размера использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (не менее 25% за три года подряд), что позволит НКО направлять на его пополнение весь такой доход, и о расформировании целевого капитала при снижении стоимости чистых активов за год более чем на 50%, за три года - более чем на 30%. Поскольку вероятность таких случаев высока, могут возникнуть риски вынужденного расформирования значительного числа целевых капиталов, пояснял кабмин.Сейчас в рамках "антиотмывочного" закона подлежит обязательному контролю получение или расходование НКО денежных средств и иного имущества. Закон выводит из-по этого контроля операции НКО, связанные с: уплатой налогов, сборов, таможенных платежей, страховых взносов в соцфонды и иных обязательных платежей, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, уплатой комиссий, взимаемых при совершении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом, а также с начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым инструментам.Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220708/uchitelya-1801268613.html

https://ria.ru/20220708/dannye-1801219625.html

https://ria.ru/20220708/vklady-1801215336.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, совет федерации рф